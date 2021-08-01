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    • 01.08.2021 10:34
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    Göktürk-1 ve Göktürk-2 Muğla Marmaris ile Antalya Manavgat'taki yangınları uzaydan görüntüledi

    Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2 tarafından Muğla Marmaris ve Antalya Manavgat'ta çekilen görüntüler, yangının yarattığı tahribatı ortaya koydu.

    AA
    Uzaydan yangınlardaki son durum

    Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi.

    Muğla'nın Marmaris ve Antalya'nın Manavgat ilçelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

    Söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2 Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi.
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        Haberler Güncel Göktürk-1 ve Göktürk-2 Muğla Marmaris ile Antalya Manavgat'taki yangınları uzaydan görüntüledi