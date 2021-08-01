İstanbul'daki Sazlıdere Barajı üstünde korkutan yeşil

Sazlıdere Barajı'nın rengi yeşile büründü. İSKİ ekipleri barajdaki renk değişimini araştırmak için sudan numune aldı. Ortaya çıkan yeşil görüntü ise piknik yapmak için göl kenarına gelen vatandaşları tedirgin etti.

SU BAKIMSIZ KALDI

Arnavutköy Sazlıdere Baraj Gölü'nün kıyısındaki manzarayı gören vatandaşlar, baraj gölünün renk değiştirmesine anlam veremedi. Bakımsızlıktan ve kirlilikten renk değiştiren suyun nasıl temizleneceği ise merak konusu. Hidrobiyolog Dr. Erol Kesici, "Şu an karşılaştığımız olay, baraj suyunda bulunan mikroskobik özelliğe sahip olan su yosunlarının aşırı bir şekilde çoğalarak kümeler oluşturması. Biz bu duruma alg adını veriyoruz. Türkçesi ise su yosunu" dedi. Sazlıdere Barajı'nın kullanım amacının içme suyu sağlamak olduğunu söyleyen Dr. Erol Kesici, "Ancak barajın şu an kullanım amacı değişti. Örneğin, baraj suyu tarımda, sanayide, evlerde kullanılmaya başlandı. Burada önemli olan nokta bu barajların insanlar tarafından kirletilmemesi" dedi. Kesici, şu anki durumun hem hayvanlara hem de insanlara oldukça zararverdiğini belirterek, "İnsanlar özellikle bu barajdan su içemez artık. Çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkacak" diye konuştu.