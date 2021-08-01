Hüseyin Avni Coş’a veda

Aksaray, Kırklareli, Aydın, Sakarya ve Adana'da vali olarak görev yapan Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Hüseyin Avni Coş, Bahçeşehir'deki evinde saat 22.00 sıralarında fenalaşarak, yakınları tarafından Esenyurt İstinye Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Coş yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtarılamadı. Coş için Coş için dün ikindi namazının ardından Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Coş'un cenazesi Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.
- Güncel
- 01.08.2021 Gazete