Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hüseyin Avni Coş’a veda

    Eski vali Hüseyin Avni Coş, hayatını kaybetti. Fatih Camii’nde cenaze namazı kılınan Coş, Eyüpsultan Mezarlığı’na defnedildi...

    Hüseyin Avni Coş’a veda

    Aksaray, Kırklareli, Aydın, Sakarya ve Adana'da vali olarak görev yapan Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Hüseyin Avni Coş, Bahçeşehir'deki evinde saat 22.00 sıralarında fenalaşarak, yakınları tarafından Esenyurt İstinye Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Coş yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtarılamadı. Coş için Coş için dün ikindi namazının ardından Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Coş'un cenazesi Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İşçiye 8.284 TL yeni tazminat
    Haberler Güncel Hüseyin Avni Coş’a veda