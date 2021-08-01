2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak? KPSS ne zaman?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının hangi gün yapılacağı yüz binlerce adayın gündeminde yer ediniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) duyurduğu takvime göre sınav tarihleri açıklanmıştı. KPSS düzeyinde yılın ilk sınavı olan A Grubu ve Öğretmenlik oturumu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, KPSS ne zaman? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 01 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te ve 14.45'te gerçekleştirilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarında toplam 120 soru, Eğitim Bilimleri oturumunda ise toplam 80 soru olacak.

İşte sınav saatleri;