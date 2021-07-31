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    • 31.07.2021 20:35
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 31 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 259 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    İşte son koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 259 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti.

    Tabloya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak, durum lehimize dönecek." ifadelerine yer verildi.

    30 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

    29 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

    28 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        27 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        26 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        25 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            24 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            23 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            22 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
                Biz buraya birileri gibi turistik seyahate gelmedik
                Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 31 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı