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    • 31.07.2021 16:52
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    Afet bölgesi ilan edilince ne olur? Afet bölgesi ne demek? Afet bölgesi ilan edilen yerler nereler?

    Afet bölgesi ne demek? Afet bölgesi ilan edilince ne olur? Afet bölgesi ilan edilen yerler nereler? Orman yangınlarından etkilenen bölgelerin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiği duyuruldu. Afet Bölgesi, deprem, toprak kayması, sel, yangın, kaya düşmesi ve çığ gibi birçok afetin görüldüğü ve her an bu olayların yaşanabileceği yerlere deniyor. İşte, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen yerler!

    takvim.com.tr
    Afet bölgesi ilan edilince ne olur? Afet bölgesi ne demek? Afet bölgesi ilan edilen yerler nereler?

    Afet bölgesi ilan edilince ne olur? Afet bölgesi ne demek? Afet bölgesi ilan edilen yerler vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Ülkemizin birçok noktasında peş peşe meydana gelen orman yangınlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından afet bölgesi ilan edilince ne olur sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

    AFET BÖLGESİ NE DEMEK?

    Afet Bölgesi, deprem, toprak kayması, sel, yangın, kaya düşmesi ve çığ gibi birçok afetin görüldüğü ve her an bu olayların yaşanabileceği yerlere denmektedir. Bir yer direkt olarak afet bölgesi ilan edilemez. Afet bölgesi ilan edilmesi için bazı şartlar aranmaktadır. Deprem, sel, toprak kayması, çığ, kaya düşmesi gibi pek çok afet bir yerin afet bölgesi ilan edilebilmesi için yeterli değildir.

    Afet bölgesi ilan edilecek yerde bu olaylar yaşanmış olsa da bu olayların her an yaşanılabilecek bir halde olması da gereklidir. Afet bölgesi ilan edilecek yerlerde istenen şartlar ise şunlardır:

    Hane sayısının 100'den az olan yerlerde konutların 1/10'nun, nüfusu 50.000 den az olan il ve ilçelerde en az 50 binanın, nüfusu 15.000'den fazla olan il ve ilçelerin mahalle teşkil eden kesimlerinde en az 10 binanın yıkılması veya onarımı mümkün olmayacak derecede ağır hasar görmesi

    Yaşanan afetler yüzünden çok sayıda ölü ve ağır yaralıların olması

    Tarım ürünlerinin en az 1/3'ü kadarının zarar görmüş olması

    Afet yaşanan bölgedeki su, yol, elektrik, kanalizasyon gibi kamu tesislerinin kullanılmayacak ya da çalışamayacak bir hale gelmesi

    Ulaşım imkanlarının oldukça sınırlı bir halde olması

        AFET BÖLGESİ İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

        Afet bölgesi ilan edilen yerlerde karşılaşılabilecek şeyler ise şunlardır:

        Afet bölgesi ilan edilen yerde yaşayanlara sağlık hizmetleri tamamen ücretsizdir.

        Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenenleri yapmak zorundalardır.

        Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilir. Bunun için ilgili bakanlıklar, hükümet tarafından bölgede görevlendirilir.

        Bölgedeki kişiler, devletin ilgili birimleri tarafından bilgilendirilir ve bilinçlendirilir.

        Kamu personellerine düzenli bir şekilde yolluk, harcırah, avans ödenir.

        Bölgedeki her bir ailenin ve her bir bireyin psikolojik ve sosyolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendirilir.

        Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödenir. Binaların yıktırılması ya da boşaltılması gereken hallerde bu durum mal sahibine bildirilir. ( Mal sahibinin bu karara üç gün içinde itiraz etme hakkı bulunabilir. )

        AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN YERLER!

        ANTALYA

        Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.

        MERSİN

        Aydıncık ve Silifke ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.

        OSMANİYE

        Merkez ve Kadirli ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.

        MUĞLA

        Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.

        ADANA

        Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler
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        Haberler Güncel Afet bölgesi ilan edilince ne olur? Afet bölgesi ne demek? Afet bölgesi ilan edilen yerler nereler?