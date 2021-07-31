"Bir şey yemeyi istemeyen kimse, yiyecekten bir parça tattığında iştahının açıldığını görür" anlamına gelen atasözü hangisidir? ATV'de her Cumartesi akşamı izleyenlerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar 1 milyon lira değerindeki ulaşmak için bilgilerini kullanıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yarışmada bir yarışmacıya sorulan sorunun cevabı haberimizde!

A: İştah dilin ucundadır

B: İştah dişin dibindedir

C: İştah dudağın kenarındadır

D: İştah damağın köşesindedir

Doğru cevap: İştah dişin dibindedir