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    • 31.07.2021 22:34
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    "Bir şey yemeyi istemeyen kimse, yiyecekten bir parça tattığında iştahının açıldığını görür" anlamına gelen atasözü hangisidir?

    "Bir şey yemeyi istemeyen kimse, yiyecekten bir parça tattığında iştahının açıldığını görür" anlamına gelen atasözü hangisidir? ATV’de her Cumartesi akşamı izleyenlerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacılar 1 milyon lira değerindeki ulaşmak için bilgilerini kullanıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yarışmada bir yarışmacıya sorulan sorunun cevabı haberimizde

    takvim.com.tr
    Bir şey yemeyi istemeyen kimse, yiyecekten bir parça tattığında iştahının açıldığını görür anlamına gelen atasözü hangisidir?

    "Bir şey yemeyi istemeyen kimse, yiyecekten bir parça tattığında iştahının açıldığını görür" anlamına gelen atasözü hangisidir? ATV'de her Cumartesi akşamı izleyenlerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar 1 milyon lira değerindeki ulaşmak için bilgilerini kullanıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yarışmada bir yarışmacıya sorulan sorunun cevabı haberimizde!

    A: İştah dilin ucundadır

    B: İştah dişin dibindedir

    C: İştah dudağın kenarındadır

    D: İştah damağın köşesindedir

    Doğru cevap: İştah dişin dibindedir

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    Haberler Güncel "Bir şey yemeyi istemeyen kimse, yiyecekten bir parça tattığında iştahının açıldığını görür" anlamına gelen atasözü hangisidir?