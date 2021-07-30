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    Son dakika: Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

    2015-2017 yılları arasında Sakarya Valisi olarak görev yapan Hüseyin Avni Coş, İstinye'de evine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Vali Coş, 15 Temmuz hain darbe girişiminde gözaltına alınan darbecilere sert tepki göstermiş, "Cezanızı göreceksiniz. Sivil halka nasıl ateş ettiniz, siz Türk askeri değil misiniz? Size emir veren adi şerefsizden millete ateş et derse nasıl uyuyorsunuz, kanunsuz emirden haberiniz yok mu?" sözlerini söylemişti. Coş'un Sakarya Valiliği'ni darbecilerden kurtardıktan sonra elinde tüfekle açıklama yapması da hafızalarda yer edindi.

    Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti!

    2015-2017 yılları arasında Sakarya Valisi olarak görev yapan Hüseyin Avni Coş, bugün İstanbul İstinye'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    2017'DE MERKEZE ALINMIŞTI
    2017 yılında merkeze alınan ve İstanbul İstinye'de yaşayan 62 yaşındaki Hüseyin Avni Coş, akşam saat 22.00 sıralarında asansöre binerek evine giderken fenalaştı.

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
    İstinye'de hastaneye kaldırılan Vali Coş burada yapılan tüm müdahalere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



        15 TEMMUZ'UN SEMBOL FOTOĞRAFLARINDAN BİRİ
        15 Temmuz'da darbecilerin Sakarya Valiliği'ne girerek yakalamak istedikleri Vali Hüseyin Avni Çoş, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'ni işgal eden askerlerin vatandaşlar tarafından çıkartılması sonrasında elinde tüfek ile valilik önünde açıklama yapmıştı.

        Hüseyin Avni Coş'un bu pozu 15 Temmuz'un Sakarya'daki sembol fotoğraflarından biri olmuştu.

        15 Temmuz'un Sakarya'daki sembol fotoğraflarından biri olan Hüseyin Avni Coş, "Sizlere ateş eden askeri gözaltına aldık. Biz çadır devleti değiliz. Milletimizi muhafaza etmeye çalışıyoruz. Devletin yasaları var. Devletin yasaları 'idam' diyorsa idam edilir ama bunu hukuk yapacak. Şaşkınlık içinde olmayalım. Haklı durumdayken yanlış yapmayalım. Kışkırtmalara gelmeyeceğiz. Onları gerekirse meclisimiz kanun çıkartır idam eder. Onlar hak ettikleri gibi cezalandırılacak. Devletimize, milletimize bu kadar zarar veren bu gözü dönmüşler affedilmeyecektir. Bir yerde polis ve jandarma yan yana ise onlar devletin kuvvetleridir. Onlara yardımcı olacağız" sözleriyle tarihe geçmişti.



        "SİVİL HALKA NASIL ATEŞ ETTİNİZ?"
        Hüseyin Avni Coş daha sonra yüzleri duvara dönük olan darbecilere, "Cezanızı göreceksiniz. Millete nasıl ateş ettiniz? Sivil halka nasıl ateş ettiniz. Siz Türk askeri değil misiniz? Size emir veren adi şerefsizden millete ateş et derse nasıl uyuyorsunuz, kanunsuz emirden haberiniz yok mu? Kanunsuz emir diye bir şeyi bilmiyor musunuz?" diyerek tepki gösterdi. Vali Coş'un askerlere gösterdiği tepki sosyal medyada yer aldı.
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        Haberler Güncel Son dakika: Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti