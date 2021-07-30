Son dakika: Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

2015-2017 yılları arasında Sakarya Valisi olarak görev yapan Hüseyin Avni Coş, bugün İstanbul İstinye'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
2017'DE MERKEZE ALINMIŞTI
2017 yılında merkeze alınan ve İstanbul İstinye'de yaşayan 62 yaşındaki Hüseyin Avni Coş, akşam saat 22.00 sıralarında asansöre binerek evine giderken fenalaştı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İstinye'de hastaneye kaldırılan Vali Coş burada yapılan tüm müdahalere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.