Son dakika: Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti





15 TEMMUZ'UN SEMBOL FOTOĞRAFLARINDAN BİRİ

15 Temmuz'da darbecilerin Sakarya Valiliği'ne girerek yakalamak istedikleri Vali Hüseyin Avni Çoş, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'ni işgal eden askerlerin vatandaşlar tarafından çıkartılması sonrasında elinde tüfek ile valilik önünde açıklama yapmıştı.



Hüseyin Avni Coş'un bu pozu 15 Temmuz'un Sakarya'daki sembol fotoğraflarından biri olmuştu.



15 Temmuz'un Sakarya'daki sembol fotoğraflarından biri olan Hüseyin Avni Coş, "Sizlere ateş eden askeri gözaltına aldık. Biz çadır devleti değiliz. Milletimizi muhafaza etmeye çalışıyoruz. Devletin yasaları var. Devletin yasaları 'idam' diyorsa idam edilir ama bunu hukuk yapacak. Şaşkınlık içinde olmayalım. Haklı durumdayken yanlış yapmayalım. Kışkırtmalara gelmeyeceğiz. Onları gerekirse meclisimiz kanun çıkartır idam eder. Onlar hak ettikleri gibi cezalandırılacak. Devletimize, milletimize bu kadar zarar veren bu gözü dönmüşler affedilmeyecektir. Bir yerde polis ve jandarma yan yana ise onlar devletin kuvvetleridir. Onlara yardımcı olacağız" sözleriyle tarihe geçmişti.