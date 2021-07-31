Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.07.2021 16:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.07.2021 16:13
    ABONE OL

    Muharrem ayı ne zaman başlayacak? 2021 Muharrem orucu başladı mı?

    2021 Muharrem orucu başladı mı? Muharrem ayı ne zaman başlayacak? 2021 yılında Muharrem ayının ne zaman başlayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur. Bu nedenle aşure ayı olarak da bilinen Muharrem ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

    takvim.com.tr
    Muharrem ayı ne zaman başlayacak? 2021 Muharrem orucu başladı mı?

    Muharrem ayı ne zaman başlayacak? 2021 Muharrem orucu başladı mı? Aşure gününü de içinde bulunduran Muharrem ayının ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dini yükümlülüklerini yerine getirmek isteyenlerin merak ettiği Muharrem ayının ne zaman başlayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Muharrem ayında birçok kişi oruç da tutuyor. Peki; Muharrem ayı ne zaman başlayacak?

    MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Hürmet edilen anlamına gelen "Muharrem" ayı, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir. Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir. Muharrem ayı bu yıl 9 Ağustos'ta başlayacak. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelecek.

    MUHARREM AYI (AŞURE) FAZİLETLERİ NELER?

    Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu. "Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu." dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim." (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek "Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

        AŞURE GÜNÜ YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

        Aşûrenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehitler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur. (Şir'a)

        Aşûre günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: "Aşûre günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur." [Müslim, Tirmizî, İ. Ahmed, Taberanî]

        Tek başına Aşûre günü oruç tutmak mekruh olur. Muharrem ayının 9. ile 10. veya 10. ile 11. günleri tutulmalıdır.

        O gün eve ufak tefek erzak alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

        Çoluk çocuğunu sevindirmelidir. Hadis-i şerifte, "Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur" buyurulmuştur.

        Sıla-i rahim yapılmalı. Akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

        Hadis-i şerifte, "Sıla-i rahmi terk eden, Aşûre günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur" buyuruldu. (Şir'a)

        Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, "Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur." buyuruldu.

        Fakir fukara sevindirilir. Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, "Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur." buyuruldu. (Şir'a)

        O gün gusledenler bir sene ufak tefek hastalık görmezler.

        Göze sürme çekilmelidir. Hadis-i şerifte, "Aşûre günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez" buyuruldu. (Hâkim)

        Ayrıca bir âlimi ve hastayı ziyâret etmeli, yetimlerin başı sıvazlanmalıdır.

        10 defa "Sübhânallahi mil'el-mizân ve müntehe'l-ılmi ve mebleğa'r-rızâ ve zinetel'arş" duası okunur.

        Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekât namaz kılınır. Her rekâtta 1 Fatiha ve 50 ihlas okunur.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye'nin yangın kabusu bitmiyor!
        Haberler Güncel Muharrem ayı ne zaman başlayacak? 2021 Muharrem orucu başladı mı?