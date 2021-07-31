Başkan Erdoğan'dan yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesine taziye ziyareti!

Ortaya çıkan görüntülerde yangına motosikleti ile gidişini yayınlayan Şahin Akdemir, "Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin" dediği duyuluyor. Bir diğer görüntüde ise yüzündeki duman lekeleri dikkat çeken Şahin Akdemir, "Yangın hala devam ediyor biz su taşıyoruz hala" konuşmaları görülüyor.