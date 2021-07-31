Başkan Erdoğan'dan yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesine taziye ziyareti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yangın felaketinin yaşandığı Antalya ve Muğla'yı ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulundu.
ŞAHİN AKDEMİR'İN AİLESİNE ZİYARET
Erdoğan, Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu." ifadelerine yer verildi.
ŞAHİN'İN GÖRÜNTÜLERİ DUYGULANDIRDI
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir'in hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıkmıştı.