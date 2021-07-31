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    • 31.07.2021 22:21
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    Başkan Erdoğan'dan yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesine taziye ziyareti!

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Edoğan Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

    Şahin'in ailesine ziyaret!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan yangın felaketinin yaşandığı Antalya ve Muğla'yı ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulundu.

    ŞAHİN AKDEMİR'İN AİLESİNE ZİYARET
    Erdoğan, Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

    Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

    ŞAHİN'İN GÖRÜNTÜLERİ DUYGULANDIRDI
    Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir'in hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıkmıştı.

        Ortaya çıkan görüntülerde yangına motosikleti ile gidişini yayınlayan Şahin Akdemir, "Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin" dediği duyuluyor. Bir diğer görüntüde ise yüzündeki duman lekeleri dikkat çeken Şahin Akdemir, "Yangın hala devam ediyor biz su taşıyoruz hala" konuşmaları görülüyor.
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