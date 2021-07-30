Valilikler arka arkaya açıkladı! 6 ilde ormanlara girmek yasaklandı

Valiliklerden yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanacak. Buna göre mesire yerleriyle tabiat parklarının dışında ormanlara girilemeyecek.
Orman alanları içinde mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağı uygulanacak.
Kamp yerleri hariç izin verilen mesire ve tabiat parklarında da mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyecek. Ormanlık alan yakınlarında yerlerde anız yakılmasına ve ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün gibi benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına da müsaade edilmeyecek.
Açıklamada, konuyla ilgili vatandaşların duyarlılığının artırılması için broşürler dağıtılacağı ve cami hoparlörlerinden de duyuru yapılacağı kaydedildi.
İZMİR'DE DE YASAKLANDI
Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de ormanlara girişlerin Valilikçe yasaklandığı açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, "Ciğerlerimizi yakan yangınları büyük bir üzüntü ile takip ediyorum. İzmir'de ormanlara girişler Valilikçe yasaklandı. Belediye ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şüpheli bir durumla karşılaşırsanız emniyetle ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ormanlarımızı birlikte koruyalım." ifadelerini kullandı.
MİLLİ PARK'A GİRİŞLER YASAKLANDI
Türkiye'nin birçok ilinde çıkan yangınlar nedeniyle, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na girişlerin yasakladığını duyurdu. Vali Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artan hava sıcaklıkları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan istişare sonucu Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı yeni bir karar alınıncaya kadar giriş ve çıkışa kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.
KOCAELİ'NDE DE YASAKLANDI
Kocaeli genelinde ormanlık alanlara girilmesi, ateş yakılması ve havai fişek atılması ikinci bir karara kadar yasaklandı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Değerli Kocaeli'li kardeşlerim hava sıcaklığının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde; ormanlık alanlara girilmesi ateş yakılması havai fişek atılması ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyalım ormanlarımıza sahip çıkalım size güveniyoruz'' dedi.