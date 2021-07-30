İşte aşılamada son durum! Bakan Fahrettin Koca paylaştı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşılamada son sayıları paylaştı. Koca, dün yapılan 316 bin 571 ilk doz aşı ile birlikte henüz aşı yaptırmayanların sayısının 21.585.060'a indiğini duyurdu.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı

Dün 1 Milyon 405 Bin 579 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 316.571. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 857.710. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 231.298. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.585.060'a indi.