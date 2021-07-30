Ülkemizde çıkan orman yangınları yürekleri yakarken fidan bağışı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Pek çok kişi fidan bağış kampanyası hakkında bilgileri öğrenerek bağış yapmak istiyor. Peki, TEMA fidan bağışı ne kadar? 1 fidan bağışı kaç TL? TEMA SMS ile fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır? 3464 ile bağış nasıl yapılır? İşte bilinmesi gerekenler...

TEMA FİDAN BAĞIŞI

TEMA vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizde çıkan orman yangınları sebebi ile zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için 30 Temmuz saat 12:00'da kampanyamızı başlatıyoruz. Hep birlikte, yaşamı da umudu da yeniden yeşerteceğiz!" ifadelerine yer verildi.

İşte fidan bağışların nasıl ve nereden yapılacağına dair tüm bilgiler;