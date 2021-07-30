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    • 30.07.2021 12:18
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    TEMA fidan bağışı ne kadar? 1 fidan bağışı kaç TL? TEMA SMS ile fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır? 3464 ile...

    Çarşamba günü ülkemizde başlayan yangınlar ciğerimizi yaktı. Birçok ildeki yangınların önemli bir kısmı kontrol altına alırken milyonlar tek yürek oldu. Milyonlarca vatandaş fidan bağışı hakkında bilgi almak için araştırmalara başladı. Vatandaşlar fidan bağışının nasıl yapılacağı konusunda kapsamlı bilgi almak istiyor. Peki, TEMA fidan bağışı ne kadar? 1 fidan bağışı kaç TL? TEMA SMS ile fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır? İşte 3464 ile fidan bağışı yapma hakkında detaylı bilgiler...

    TEMA fidan bağışı ne kadar?

    Ülkemizde çıkan orman yangınları yürekleri yakarken fidan bağışı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Pek çok kişi fidan bağış kampanyası hakkında bilgileri öğrenerek bağış yapmak istiyor. Peki, TEMA fidan bağışı ne kadar? 1 fidan bağışı kaç TL? TEMA SMS ile fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır? 3464 ile bağış nasıl yapılır? İşte bilinmesi gerekenler...

    TEMA FİDAN BAĞIŞI

    TEMA vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizde çıkan orman yangınları sebebi ile zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için 30 Temmuz saat 12:00'da kampanyamızı başlatıyoruz. Hep birlikte, yaşamı da umudu da yeniden yeşerteceğiz!" ifadelerine yer verildi.

    İşte fidan bağışların nasıl ve nereden yapılacağına dair tüm bilgiler;

    TEMA VAKFI FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

    TEMA Vakfının resmi sitesinde yer alan 'Bağış Yap' butonu tıklanır, açılan sayfada bağış yapılacak seçenekler listelenir. Bağış türünü seçtikten sonra verilen alanlar doldurularak bağış işlemi gerçekleştirilir.

    https://www.tema.org.tr/bagislar adresinden fidan bağışı yapabilirsiniz.

    TEMA FİDAN BAĞIŞI NE KADAR? 1 FİDAN BAĞIŞI KAÇ TL?

    TEMA Vakfı sitesinin "sıkça sorulan sorular" başlığı altında yer alan cevaba göre,

    "Fidan bağış birim bedeli 13 TL'dir ve minimum 3 adet fidan bağışınız karşılığında isterseniz tarafınıza TEMA Vakfı teşekkür sertifikası gönderilmektedir.

        Fidan sertifikalarınızın gönderimi, bağışçımızın talebine göre; Kargo, Kurye ve E-Sertifika şeklinde iletilmektedir. Kargo gönderimleri için minimum 10 TL ücret alınmaktadır.

        Kurye gönderimleri sadece İstanbul içi gerçekleştirilmekte olup teslimat ilçesine, semtine ve talep edilen sertifika adedine göre kurye ücreti değişiklik göstermektedir.

        Hediye edilen kişi ve kurum adına düzenlenen her basılı sertifika için 3 TL, her e-sertifika için 1 TL sertifika ücreti alınmaktadır.

            Sertifika örneklerimizi www.tema.org.tr sitesi üzerinde Özel Gün Bağışları alanında bulabilirsiniz. Fidan bağış taleplerinizi sitesi üzerinden Online Bağış adımlarını kullanarak veya Vakıf Merkezimizi ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz."
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