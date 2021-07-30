Balık Çorbası nasıl yapılır? Lezzetli ve pratik MasterChef 2021 balık çorbası tarifi! İşte malzemeler…

Balık Çorbası nasıl yapılır? Lezzetli ve pratik MasterChef 2021 balık çorbası tarifi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sevilen yarışma Masterchef'te yapılan yemeklerin tatlıları çorbaların tarifleri merak konusu oluyor ve en çok dikkat çekenler arasında balık çorbası yer aldı. İşte malzemeler...
PRATİK VE LEZZETLİ BALIK ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
250 gr haşlanmış balık
6 su bardağı balık suyu+4 bardak su (200 ml. Lik)
1 büyük kuru soğan (yarısı haşlamada yarısı çorbada)
2 diş sarımsak
1 küçük kereviz1 küçük havuç
1 küçük patates
tuz, karabiber
4 çorba kaşığı zeytinyağ
1-2 limon suyu
Terbiyesi:
2 çay bardağı süt veya 200 ml krema
2 yumurta sarısı
1 silme çorba kaşığı un
Üzerine:
Kıyılmış maydanoz