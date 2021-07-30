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    • 30.07.2021 11:37
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    Balık Çorbası nasıl yapılır? Lezzetli ve pratik MasterChef 2021 balık çorbası tarifi! İşte malzemeler…

    Yemek programlarında yapılan lezzetler yakından takip ediliyor ve izleyiciler tarafından Balık Çorbası nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen fenomen yarışmada balık çorbası yapıldı ve şifa depose olan bu lezzetin malzemeleri, püf noktaları merak konusu oldu. Lezzetli ve pratik MasterChef 2021 balık çorbası tarifi! İşte malzemeler…

    takvim.com.tr
    Balık Çorbası nasıl yapılır?

    Balık Çorbası nasıl yapılır? Lezzetli ve pratik MasterChef 2021 balık çorbası tarifi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sevilen yarışma Masterchef'te yapılan yemeklerin tatlıları çorbaların tarifleri merak konusu oluyor ve en çok dikkat çekenler arasında balık çorbası yer aldı. İşte malzemeler...

    PRATİK VE LEZZETLİ BALIK ÇORBASI TARİFİ

    Malzemeler
    250 gr haşlanmış balık
    6 su bardağı balık suyu+4 bardak su (200 ml. Lik)
    1 büyük kuru soğan (yarısı haşlamada yarısı çorbada)
    2 diş sarımsak

    1 küçük kereviz1 küçük havuç
    1 küçük patates
    tuz, karabiber
    4 çorba kaşığı zeytinyağ
    1-2 limon suyu

    Terbiyesi:
    2 çay bardağı süt veya 200 ml krema
    2 yumurta sarısı
    1 silme çorba kaşığı un

    Üzerine:
    Kıyılmış maydanoz

        Yapılışı:

        Balık çorbasında benim bildiğim kadarıyla palamut, levrek veya kırlangıç kullanılır. Ben difriz deki donmuş palamutlarımı kullandım. Çok miktarda haşlayıp balık çorbası ile beraber balık köftesi de yaptım. Bununla beraber köftenin tarifini de paylaşacağım sizinle.
        Nasıl diğer çorbalarda et suyu kullanıyorsak, balık çorbasında da balık suyu kullanacağız. ( balık restoranında şeften almıştım bu tüyoyu. Balık kemiklerini kaynatıp bu suyu çorbada ve karides güveçte kullanıyorlar)

        Balık üzerini kaplayıncaya kadar suya koyulup 1 soğan ilavesiyle haşlanır.
        Haşlanan balık süzgeçle süzülür.
        Balık soğuyunca kılçıkları ve derisi ayıklanır, küçük didilir, bir kenara alınır.
        Çorbanın pişeceği tencerede zeytinyağ da yarım soğan ve sarımsak incilterek az kavrulur.
        6 bardak balık suyu ve 4 bardak su ilave edilir.
        Kaynayan suya küçük küpler halinde doğranmış kereviz, havuç ve patates katılır.
        Tuz karabiber ve limon suyu ilavesiyle haşlamaya bırakılır. Haşlanırken balıklar da ilave edilir.
        Sebzeler pişince altı kapatılır.
        Terbiye malzemesi derin bir kasede pürüzsüz hale getirilir ve alıştırarak çorbaya ilave edilir, bir iki taşım kaynatılır.
        Çorbamız servise hazırdır. Servis sırasında kıyılmış maydanoz tavsiye ederim.
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        Haberler Güncel Balık Çorbası nasıl yapılır? Lezzetli ve pratik MasterChef 2021 balık çorbası tarifi! İşte malzemeler…