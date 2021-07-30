Balık Çorbası nasıl yapılır? Lezzetli ve pratik MasterChef 2021 balık çorbası tarifi! İşte malzemeler…

Yapılışı:

Balık çorbasında benim bildiğim kadarıyla palamut, levrek veya kırlangıç kullanılır. Ben difriz deki donmuş palamutlarımı kullandım. Çok miktarda haşlayıp balık çorbası ile beraber balık köftesi de yaptım. Bununla beraber köftenin tarifini de paylaşacağım sizinle.

Nasıl diğer çorbalarda et suyu kullanıyorsak, balık çorbasında da balık suyu kullanacağız. ( balık restoranında şeften almıştım bu tüyoyu. Balık kemiklerini kaynatıp bu suyu çorbada ve karides güveçte kullanıyorlar)

Balık üzerini kaplayıncaya kadar suya koyulup 1 soğan ilavesiyle haşlanır.

Haşlanan balık süzgeçle süzülür.

Balık soğuyunca kılçıkları ve derisi ayıklanır, küçük didilir, bir kenara alınır.

Çorbanın pişeceği tencerede zeytinyağ da yarım soğan ve sarımsak incilterek az kavrulur.

6 bardak balık suyu ve 4 bardak su ilave edilir.

Kaynayan suya küçük küpler halinde doğranmış kereviz, havuç ve patates katılır.

Tuz karabiber ve limon suyu ilavesiyle haşlamaya bırakılır. Haşlanırken balıklar da ilave edilir.

Sebzeler pişince altı kapatılır.

Terbiye malzemesi derin bir kasede pürüzsüz hale getirilir ve alıştırarak çorbaya ilave edilir, bir iki taşım kaynatılır.

Çorbamız servise hazırdır. Servis sırasında kıyılmış maydanoz tavsiye ederim.