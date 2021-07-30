Son dakika: Sağlık Bakanlığı 30 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 460 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 83 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti.



Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 424 bin 550 aşı uygulandı.