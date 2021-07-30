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    • 30.07.2021 20:36
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 30 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 256 bin 460 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 83 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 460 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 83 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti.

    Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 424 bin 550 aşı uygulandı.



    BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tabloyu değerlendirdi.

    Bakan Koca, "Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, haftasonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun" ifadelerini kullandı.

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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 30 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu