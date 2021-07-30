Türkiye yangın haritası! 30 Temmuz yangın olan iller! Yangın hangi illerde devam ediyor?

MERSİN

Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerinde önceki gün meydana gelen yangına ise 335 personel, 2 helikopter ve 90 arazöz ile müdahale edildiği açıklandı. Mersin AFAD İl Müdürlüğünden 14 personel ve 5 aracın bölgede görevlendirildiği dile getirilen açıklamada, "Ayrıca Ankara, Niğde ve Karaman illerinden Mersin Valiliği ile eşgüdüm halinde 5 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 3 su tankeri bölgeye sevk edilmiştir. Afyonkarahisar'dan yapılan çalışmalara destek vermek üzere personel, araç ve ekipman yönlendirilmiştir." bilgisi verildi.

SAKOM'dan alınan bilgilere göre yangından 34 kişinin etkilendiği, 19 kişinin tedavisine de devam edildiği, Sağlık Bakanlığı tarafından 86 sağlık personeli ile 27 ambulansın bölgede görevlendirildiği vurgulandı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yangın nedeni ile Aydıncık ilçesi Duruhan, Yenikaş, Karaseki ve Karadere mahalleleri ile Silifke ilçesi İmamuşağı, Yeşilovacık, Işıklı, Hırmanlı mahallelerinden toplam 3 bin 466 hane, 6 bin 386 kişi güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Gerekli tedbirler alınmış olup şu an için barınma ihtiyacı bulunmamaktadır. Barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Aydıncık'ta 135, Gülnar'da 668, Bozyazı'da 60 ve Silifke'de 762 kişilik olmak üzere toplamda 1625 kişilik kapasite hazırlanmıştır. Aydıncık'ta 35, Silifke'de 306 olmak üzere toplam 341 vatandaşımıza barınma imkanı sağlanmaktadır. Hasar tespit çalışmaları amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 14 personel ve 7 araç görevlendirilmiştir. Yangınlar nedeni ile 272 trafoda elektrik kesintisi meydana gelmiştir. Bölgede, Türk Kızılay tarafından 100 kişilik kumanya dağıtılmış, 800 kumanya alana sevk edilmiştir. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında 4 personel görevlendirilmiş olup saha ziyaretleri gerçekleştirilmektedir."