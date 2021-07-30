Türkiye yangın haritası! 30 Temmuz yangın olan iller! Yangın hangi illerde devam ediyor?

30 Temmuz yangın olan iller! Türkiye yangın haritası! Yangın hangi illerde devam ediyor? Türkiye genelinde çıkan yangınların ardından hangi illerde yangınların devam ettiği merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınlarda son durum hakkında bilgiler verdi. İşte, yangın olan iller hakkında son bilgiler!
YANGIN OLAN İLLER SON DURUM!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli paylaştığı son tabloyla yangın devam eden illere ilişkin bilgiler verdi:
AFAD'TAN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada meydana gelen yangınlara 960 personel, 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 201 arazöz, 30 iş makinası ve 30 su ikmal aracı ile müdahale edildiğini bildirdi.
AFAD, Manavgat başta olmak üzere, Mersin, Osmaniye, Adana ve Muğla'da devam eden yangınlara ilişkin son durumu paylaştı.
Önceki gün öğle saatlerinde Antalya Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada orman yangını meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, yangınlara 960 personel, 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 201 arazöz, 30 iş makinası ve 30 su ikmal aracı ile müdahale edildiği vurgulandı. Yangından Seki, Kalemler, Dikmen, Bucakşeyhler, Oymapınar, Tilkiler, Evrenleryavşı, Saraçlı, Aşağıışıklar, Hocalı, Gebece, Hocalar ve Çardak olmak üzere 13 mahallenin yoğun olarak etkilendiğini ve buraların tahliye edildiği belirtilen açıklamada, Evrenseki, Çolaklı, Gündoğdu, Yavrudoğan, Çeltikçi, Ulukapı, Uzunkale, Taşkesiği, Güzelyalı, Belenobası, Hacıali, Karaöz, Sülek, Salkımevler, Demirciler, Karavca, Çayyazı, Yukarıışıklar, Yeniköy, Sarılar, Yaylaalan ve Şişeler'in yer aldığı 22 mahallenin ise kısmi olarak etkilendiği belirtildi.
Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) alınan bilgiye göre yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır olmak üzere 271 kişinin de etkilendiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yangından etkilenen 73 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 30 ambulans, 12 UMKE ve 1 mobil komuta aracı ile 136 sağlık personeli sevk edilmiştir. Manavgat Devlet Hastanesi'nde kısmi tahliye gerçekleştirilmiş olup, 10 yoğun bakım hastası başka hastanelere nakledilmiştir. Antalya, Afyonkarahisar ve İzmir AFAD il müdürlüklerinden 48 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Mersin, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Samsun illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 230 personel, 17 arazöz, 42 itfaiye aracı, 13 su tankeri ve 1 öncü araç bölgeye sevk edilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesinden 450 personel ile 75 itfaiye aracı, DSİ'den 1 dozer, 3 ekskavatör, 7 vidanjör ve 1 kepçe çalışmalara destek vermektedir. Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmiştir. Yangından 320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş, 22 muz serası, 15 sebze serası, 360 arı kovanı ve 15 bin dekar tarım alanı zarar görmüştür."
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 24 personelin 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başladığı aktarılan açıklamada, Manavgat merkezde bulunan KYK yurdunda 73 afetzedenin barındırıldığı aktarıldı.
Türk Kızılay tarafından, 91 personel ile 4 tır ve 4 ikram aracı görevlendirildiğine işaret edilen açıklamada, "Yangın nedeniyle 35 mahallede enerji kesintisi meydana gelmiştir. 12 mahalleye tedbir amaçlı olarak elektrik verilmemektedir." denildi.