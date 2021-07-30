SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanı ABD Temsilciler Meclisi üyesi Gregory Meeks ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Gregory Meeks ile görüştü. Son yıllarda Türkiye düşmanlığıyla bilinen Meeks, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak, Türkiye'ye karşı baskı yapılmasını isteyen 180 vekilden biri olarak biliniyor. Meeks, Nisan ayında Biden'ın soykırım yalanını tanıması için mektup yazan kongre üyeleri arasında da yer aldı.
GÖRÜŞME İÇERİĞİ AÇIKLANMADI
Görüşmeyi CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan sosyal medya hesabından duyurdu. Özcan görüşmeyi Meeks'i de etiketleyerek "Bu akşam Sayın Genel Başkanımızın ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Gregory Meeks ile yaptığı toplantıya katıldım" sözleriyle paylaştı. CHP ve Kılıçdaroğlu'nun hesaplarından görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir bilginin paylaşılmadığı görüşmede Ünal Çeviköz de yer aldı.
Meeks'in son yıllarda öne çıkan Türkiye karşıtı faaliyetleri şu şekilde:
"TÜRKİYE, EL NUSRA'YA SİLAH GÖNDERDİ"
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesine bağlı Avrupa, Avrasya ve Yükselen Tehditler Alt komitesinde Cumhuriyetçi Milletvekili Dana Rohrabacher'in başkanlık ettiği toplantıda "Türkiye'de gerileyen Demokrasi" başlığıyla Türkiye'deki son gelişmeler tartışıldı. Komitede konuşan Gregory Meeks, Kongre'nin Türkiye'deki demokrasi gelişiminden endişeli olduğunu, son zamanlarda Türkiye'deki üniversite ve basına karşı baskının özellikle kaygı verici verici olduğunu söyledi.
"ERDOĞAN ABD'YE GİRMESİN"
Mayıs 2017'de ABD Kongresinin Avrupa, Avrasya ve Yükselen Tehditler isimli alt komitesi başkanı Dana Tyrone Rohrabacher'in başkanlığında yapılan toplantıda Başkan Erdoğan'ın bir daha ABD'ye davet edilmemesi istendi. Rohrabacher ve komitesi, 16 Mayıs'ta Washington'daki Türk Büyükelçiliği Rezidansı önündeki kavgayı tartışmak için toplandı ve o gün saldırıya maruz kalan bazı protestocular da toplantıda 'şahit' olarak konuştu. Toplantıda konuşan Meeks, yaşanan olayla ilgili Başkan Erdoğan'ı şu sözlerle suçladı: "Türkiye'de bireysel özgürlüklere saldırılıyor. Şimdi de bu baskı ortamının, dünya demokrasisinin beşiği olan Washington'a taşınması düşünülüyor. Barışçıl protestocular, kabadayılar tarafından saldırıya uğradı. Ortaya çıkan görüntüler Erdoğan'ın olayları aracından izlediğini, müdahalede bulunmadan uzaklaştığını, böylelikle pasif onay verdiğini gösteriyor."