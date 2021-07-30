SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanı ABD Temsilciler Meclisi üyesi Gregory Meeks ile görüştü

"15 TEMMUZ'DAN SONRA YETKİLERİNİ AŞTI"

Nisan 2017'de ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komite üyeleri Türkiye'yi hedef aldı. Referandum öncesi yapılan toplantıda Komite üyeleri FETÖ ile mücadeleyi 'otoriterlik' göstergesi sayarken Ankara için 'terör eğilimli hükümet', 'otoriter rejim' gibi ağır ifadeler kullandı. Oturumda konuşan Meeks şunları söyledi: "15 Temmuz darbesi Türkiye için bir şok oldu. Erdoğan sonrasında hükümet kurumlarını darbecilerden, Gülencilerden ve başkalarından temizlemeye çalıştı. Bunu yaparken yetkilerini aştı, demokrasinin temel kurallarını çiğnedi. Şimdi yeni bir sınav geliyor. Referandum. Türkiye'yi başkanlık olarak adlandırılan yeni bir sistemin dönüştürecek olan oylama. (...) Değişen bir şey olmayacak, ekonomi hala acı çekecek, aydınlar Türkiye'yi terk etmeye devam edecek, liberal bir Türkiye'ye gidecek yol daralacak.

"KAMU HİZMETLİLERİ HAPİSTE"

Medyada ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına rağmen, yüzlerce binlerce kamu hizmetlisinin kovulup hapse atılmalarına rağmen, önümüzdeki seçimlerinin özgür ve adil olmayacağını bilmemize rağmen hala Türkiye'de ki halk sokaklarda gösteri yapmaktadır."