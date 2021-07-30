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    • 30.07.2021 08:08
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    KPSS sınavı ne zaman 2021? ÖSYM KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı hangi tarihte yapılacak?

    KPSS sınavı ne zaman? Sorusu sınava katılacak adaylar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri açıklandı. Bu bağlamda adaylar tarafından KPSS sınav tarihi hakkında araştırmalar hız kazanmaya başladı. Sınava katılım sağlayacak adaylar uzun süredir ders çalışıyor ve kamu kurum kuruluşlarında çalışabilmek için iyi puan almak istiyor. ÖSYM 2021 sınav takvimine göre KPSS sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, KPSS sınavı ne zaman 2021? ÖSYM KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    KPSS sınavı ne zaman 2021?

    KPSS sınavı ne zaman 2021? Sorusu gündemde merak edilmeye başlandı. Sınava az bir süre kala ÖSYM tarafından KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı ve sınav yerleri açıklandı. Başvuruların 28 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında alındığı 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ne zaman yapılacağı sorusuna yanıt aranıyor. Peki, KPSS sınavı ne zaman 2021? ÖSYM KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı, 1 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'e yapılacak. Sınav süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika), KPSS'nin ikinci sınavı Eğitim Bilimleri, 1 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.45'te yapılacak. Sınav süresi 100 dakika.

    KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) sınavı 7 Ağustos 2021 tarihinde, saat 10.15'te yapılacak.

    KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) sınavı, 7 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.45'te yapılacak. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) sınavı, 8 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.

    ÖABT sınavı, 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.

    KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI!

    KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) sınav giriş belgesi tarihi hakkında ÖSYM'den açıklama geldi ve sınav yerleri duyuruldu.

    KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        KPSS NEDİR, KİMLER KATILABİLİR?

        KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından hazırlanan ve her sene kamu kurum ve kuruluşlarına personel almak için yapılan bir sınav olarak öne çıkıyor. Adayların mezun olduğu bölüm ile beraber alınacak kadroları bağlı olarak farklı türler üzerinden alınan bir sınavdır. Bu bağlamda yapılacak olan sınav ile beraber kadrolar A ve B grubu olarak ikiye ayrılmak suretiyle gerçekleştirilir.
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