KPSS sınavı ne zaman 2021? Sorusu gündemde merak edilmeye başlandı. Sınava az bir süre kala ÖSYM tarafından KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı ve sınav yerleri açıklandı. Başvuruların 28 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında alındığı 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ne zaman yapılacağı sorusuna yanıt aranıyor. Peki, KPSS sınavı ne zaman 2021? ÖSYM KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı, 1 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'e yapılacak. Sınav süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika), KPSS'nin ikinci sınavı Eğitim Bilimleri, 1 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.45'te yapılacak. Sınav süresi 100 dakika.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) sınavı 7 Ağustos 2021 tarihinde, saat 10.15'te yapılacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) sınavı, 7 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.45'te yapılacak. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) sınavı, 8 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.
ÖABT sınavı, 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI!
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) sınav giriş belgesi tarihi hakkında ÖSYM'den açıklama geldi ve sınav yerleri duyuruldu.