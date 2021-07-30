KPSS sınavı ne zaman 2021? ÖSYM KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı hangi tarihte yapılacak?

KPSS NEDİR, KİMLER KATILABİLİR?

KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından hazırlanan ve her sene kamu kurum ve kuruluşlarına personel almak için yapılan bir sınav olarak öne çıkıyor. Adayların mezun olduğu bölüm ile beraber alınacak kadroları bağlı olarak farklı türler üzerinden alınan bir sınavdır. Bu bağlamda yapılacak olan sınav ile beraber kadrolar A ve B grubu olarak ikiye ayrılmak suretiyle gerçekleştirilir.