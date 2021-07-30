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    • 30.07.2021 15:22
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    SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Tebbun ve el-Menfi ile kritik temaslar

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ve hemen ardından Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile telefonda görüştü.

    Başkan Erdoğan'dan önemli temaslar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    CEZAYİR TEMASLARI
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

    LİBYA TEMASLARI
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Libya ilişkileri ile Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Tebbun ve el-Menfi ile kritik temaslar