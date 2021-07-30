31 Temmuz- 1 Ağustos nöbetçi noterler açık mı? 31 Temmuz- 1 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir açık nöbetçi noter listesi 2021!

31 Temmuz-1 Ağustos nöbetçi noterler listesi! Pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara verilen nöbetçi noterlik uygulamasının yeniden başlatılacağı duyuruldu. Hafta sonları saat 10.00-16.00 saatlerinde açık olacak nöbetçi noterliklerde, salgın tedbirleri de uygulanacak. Peki, Peki, 31 Temmuz Cumartesi - 1 Ağustos Pazar açık noterler hangileri? 2021 Hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir açık olan nöbetçi noterler listesi!
31 TEMMUZ CUMARTESİ - 1 AĞUSTOS PAZAR NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK OLACAK MI? NÖBETÇİ NOTERLER LİSTESİ!
Adalet Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 17 Mart 2020'de hizmetlerine ara veren nöbetçi noterlikler, 31 Ağustos Cumartesi ve 1 Ağustos Pazar günleri itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak.
Hafta sonları saat 10.00-16.00 saatlerinde açık olacak nöbetçi noterliklerde, salgın tedbirleri de uygulanacak.
Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebilecek.
31 TEMMUZ-1 AĞUSTOS İSTANBUL-ANKARA-İZMİR NÖBETÇİ NOTERLER LİSTESİ!
31 Temmuz- 1 Ağustos nöbetçi noterler listesi Türkiye Noterler Birliği'nin sitesinden öğrenilebiliyor.