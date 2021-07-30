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    • 30.07.2021 14:41
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    31 Temmuz- 1 Ağustos nöbetçi noterler açık mı? 31 Temmuz- 1 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir açık nöbetçi noter listesi 2021!

    31 Temmuz-1 Ağustos nöbetçi noterler açık mı? Sorusu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen nöbetçi noterlik uygulaması yeniden başlatıldığı duyuruldu. Bu hafta sonundan itibaren nöbetçi noterlikler yeniden hizmet vermeye başlayacak. Vatandaşlar nöbetçi noterlikler listesine Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden bakıp öğrenebiliyor. Peki, 31 Temmuz Cumartesi - 1 Ağustos Pazar açık noterler hangileri? 2021 Hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir açık olan nöbetçi noterler listesi!

    takvim.com.tr
    31 Temmuz- 1 Ağustos nöbetçi noterler açık mı 2021?

    31 Temmuz-1 Ağustos nöbetçi noterler listesi! Pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara verilen nöbetçi noterlik uygulamasının yeniden başlatılacağı duyuruldu. Hafta sonları saat 10.00-16.00 saatlerinde açık olacak nöbetçi noterliklerde, salgın tedbirleri de uygulanacak. Peki, Peki, 31 Temmuz Cumartesi - 1 Ağustos Pazar açık noterler hangileri? 2021 Hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir açık olan nöbetçi noterler listesi!

    31 TEMMUZ CUMARTESİ - 1 AĞUSTOS PAZAR NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK OLACAK MI? NÖBETÇİ NOTERLER LİSTESİ!

    Adalet Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 17 Mart 2020'de hizmetlerine ara veren nöbetçi noterlikler, 31 Ağustos Cumartesi ve 1 Ağustos Pazar günleri itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak.

    Hafta sonları saat 10.00-16.00 saatlerinde açık olacak nöbetçi noterliklerde, salgın tedbirleri de uygulanacak.
    Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebilecek.

    31 TEMMUZ-1 AĞUSTOS İSTANBUL-ANKARA-İZMİR NÖBETÇİ NOTERLER LİSTESİ!

    31 Temmuz- 1 Ağustos nöbetçi noterler listesi Türkiye Noterler Birliği'nin sitesinden öğrenilebiliyor.

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        NOTER NE İŞ YAPAR?

        Noter, yasaların kendisine verdiği yetkiyle, özel ya da tüzel kişilerin çeşitli belgelerine ve işlemlerine yasal geçerlik kazandıran, yasaların öngördüğü başka görevleri yerine getiren, belli nitelikleri ve kendine özgü bir yasal statüsü olan kamu görevlisidir. Noter görevleri ise şunlardır;

        1) Hukuki güvenliği sağlayarak anlaşmazlıkları önlemek

        2) Resmiyet verilmesi noterlerce yapılan hukuki işlemleri yapmak

        3) Gayrimenkul satış vaadlerini onaylamak

        4) Resmi yazılı belgelerin bir örneğini vermek

        5) Belgeleri bir dilden diğer bir dile çevirme işlemlerini yapmak

        6) İhtarname, ihbarname, protesto göndermek

        7) Tescili gerekli işlemleri tescil etmek

        8) Tespit işlemleri

        9) Emanet işlemleri

        10) Defter onaylama işlemleri

        11) Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruf işlemleri
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        Haberler Güncel 31 Temmuz- 1 Ağustos nöbetçi noterler açık mı? 31 Temmuz- 1 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir açık nöbetçi noter listesi 2021!