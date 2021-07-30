Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.07.2021 19:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.07.2021 20:03
    ABONE OL

    Şahin Akdemir kimdir, kaç yaşındaydı? Şahin Akdemir ölüm sebebi nedir?

    Şahin Akdemir kimdir, kaç yaşındaydı? Yurdumuzun batısı ve güneyinde orman yangınları devam ederken, yangın söndürme çalışmalarına binlerce yurttaşımız da gönüllü olarak katılıyor. Bu kişilerden birisi de Şahin Akdemir olmuştu. İtfaiye ekiplerine gönüllü olarak yardım eden Şahin Akdemir’in ölümü yasa boğdu. Akdemir’in son sosyal medya paylaşımları gündeme oturdu. Peki; Şahin Akdemir kimdir, kaç yaşındaydı? Şahin Akdemir ölüm sebebi nedir?

    takvim.com.tr
    Şahin Akdemir kimdir, kaç yaşındaydı? Şahin Akdemir ölüm sebebi nedir?

    Şahin Akdemir kimdir, kaç yaşındaydı? Şahin Akdemir ölüm sebebi nedir? İtfaiyecilere gönüllü olarak su taşıyan Şahin Akdemir isimli bir genç, Marmaris'te çıkan yangın söndürme çalışmalarına katılmıştı. Yangın sırasında sosyal medya paylaşımı yapan Şahin Akdemir'den üzücü haber geldi. Akdemir'in alevler arasında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Şahin Akdemir kimdir, kaç yaşındaydı, ölüm sebebi nedir sorularına da yanıt aranmaya başlandı.

    ŞAHİN AKDEMİR KİMDİR?

    Yangınları söndürme çalışmalarına başta itfaiye ekipleri olmak üzere her yaştan vatandaş katılıyor.

    25 yaşındaki Şahin Akdemir de onlardan biriydi. Marmaris'te çıkan orman yangınına gönüllü olarak katıldı. Görevli itfaiye ekiplerine yardım etmek için motosikleti alabildiğine su taşıdı.

    Ancak Şahin Akdemir kaza yaptığı motosikletiyle alevler arasında kalarak can verdi. Akdemir'in sosyal medya hesabından dün yangın bölgesinden video paylaştığı görüntüde, "Su taşımaya devam. Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin" sözleri yürek yaktı.

        Bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in, Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı öğrenildi.

        Akdemir'in bir ay önce de Görkem Hasdemir'in şehit olduğu Marmaris orman yangınında gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.

        SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

        Akdemir'in sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşım da ortaya çıktı. Şahin Akdemir, "Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin" ifadelerini kullanıyor.

        Farklı bir paylaşımda ise yüzündeki duman lekeleri dikkat çeken Şahin Akdemir, "Yangın hala devam ediyor biz su taşıyoruz hala" diye konuşuyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Vatandaş İYİ Parti'nin kötü emelini bozguna uğrattı
        Haberler Güncel Şahin Akdemir kimdir, kaç yaşındaydı? Şahin Akdemir ölüm sebebi nedir?