Şahin Akdemir kimdir, kaç yaşındaydı? Şahin Akdemir ölüm sebebi nedir? İtfaiyecilere gönüllü olarak su taşıyan Şahin Akdemir isimli bir genç, Marmaris'te çıkan yangın söndürme çalışmalarına katılmıştı. Yangın sırasında sosyal medya paylaşımı yapan Şahin Akdemir'den üzücü haber geldi. Akdemir'in alevler arasında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Şahin Akdemir kimdir, kaç yaşındaydı, ölüm sebebi nedir sorularına da yanıt aranmaya başlandı.
ŞAHİN AKDEMİR KİMDİR?
Yangınları söndürme çalışmalarına başta itfaiye ekipleri olmak üzere her yaştan vatandaş katılıyor.
25 yaşındaki Şahin Akdemir de onlardan biriydi. Marmaris'te çıkan orman yangınına gönüllü olarak katıldı. Görevli itfaiye ekiplerine yardım etmek için motosikleti alabildiğine su taşıdı.
Ancak Şahin Akdemir kaza yaptığı motosikletiyle alevler arasında kalarak can verdi. Akdemir'in sosyal medya hesabından dün yangın bölgesinden video paylaştığı görüntüde, "Su taşımaya devam. Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin" sözleri yürek yaktı.