Şahin Akdemir kimdir, kaç yaşındaydı? Şahin Akdemir ölüm sebebi nedir?

SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Akdemir'in sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşım da ortaya çıktı. Şahin Akdemir, "Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin" ifadelerini kullanıyor.

Farklı bir paylaşımda ise yüzündeki duman lekeleri dikkat çeken Şahin Akdemir, "Yangın hala devam ediyor biz su taşıyoruz hala" diye konuşuyor.