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    Konya’daki saldırı sebebi nedir? Konya’da 7 kişi neden öldürüldü? (Konya’daki katliam katilleri)

    Konya’daki saldırı sebebi nedir? Konya’da 7 kişi neden öldürüldü? Türkiye’yi dehşete düşüren haber Konya’dan geldi. Konya merkez Meram ilçesinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından ev ateşe verildi. Korkunç olayın ardından Konya saldırısı detayları araştırılmaya başlandı. Peki; Konya’daki saldırı sebebi nedir? Konya’da 7 kişi neden öldürüldü?

    takvim.com.tr
    Konya’daki saldırı sebebi nedir? Konya’da 7 kişi neden öldürüldü?

    Konya'daki saldırı sebebi nedir? Konya'da 7 kişi neden öldürüldü? Konya'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir evde kadınların da aralarında bulunduğu 7 kişi öldürüldü. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir evde bulunan 7 kişiyi öldürdükten sonra evi ateşe verdi. Korkunç olayla ilgili detaylar gündeme oturdu. Peki, Konya'daki saldırı sebebi nedir? Konya'daki katliam katilleri kimdir?

    KONYA'DAKİ SALDIRI NEDEN OLDU?

    Konya'da, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi, ev de ateşe verildi.

    Olay, saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınlarında bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından ev de ateşe verildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için müdahale başlattı.

    Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Eve giren sağlık ekipleri, 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

    İlk bilgilere, ölen kişilerin silahla vurulduğu öğrenildi.

    Olay yerinde incelemesini sürdüren polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    ÖLDÜRÜLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

    Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Sibel Dedeoğlu'nun cansız bedenleri bulundu.
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