Konya'daki saldırı sebebi nedir? Konya'da 7 kişi neden öldürüldü? Konya'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir evde kadınların da aralarında bulunduğu 7 kişi öldürüldü. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir evde bulunan 7 kişiyi öldürdükten sonra evi ateşe verdi. Korkunç olayla ilgili detaylar gündeme oturdu. Peki, Konya'daki saldırı sebebi nedir? Konya'daki katliam katilleri kimdir?