Artvin, Rize ve Düzce'de sel felaketinden zarar gören vatandaşların prim borçlarının süresi uzatıldı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Artvin, Rize ve Düzce'de selden etkilenen vatandaşlarının prim borçlarının süresinin uzatıldığını açıkladı.
Bilgin'in yaptığı açıklama şu şekilde:
Artvin, Rize ve Düzce illerimizdeki selden etkilenen ilçelerde ödeme süresi geçmiş prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresini 31.01.2022 tarihine kadar uzatıyoruz.
Bölgedeki sel felaketinden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.
ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ettiklerini belirtti.
Emek veren ilgili tüm kurumlara ve çalışanlara teşekkür eden Erdoğan, "Selden etkilenen bölgeler AFAD tarafından 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ediliyor." ifadesini kullandı.
Başta afet bölgelerindekiler olmak üzere vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.