Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.07.2021 09:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.07.2021 09:52
    ABONE OL

    Şahin Akdemir kimdir, kaç yaşında? Marmaris'te yangın söndürme çalışmalarına yardım eden Şahin Akdemir neden öldü?

    Şahin Akdemir kimdir, kaç yaşında? Sorusu gündemde merak edilip araştırılıyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden Şahin Akdemir hakkında araştırmalar hız kazandı. Şahin Akdemir'in yangın söndürme çalışmalarına katıldığı öğrenilirken ölmeden önce sosyal medya hesabında paylaştığı son görüntüler herkesi duygulandırdı. Şahin paylaşımında, "Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin" dediği duyuldu. Peki, Şahin Akdemir kimdir, kaç yaşında? Marmaris yangınını söndürmeye yardım eden Şahin Akdemir neden öldü? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Şahin Akdemir kimdir, kaç yaşında? Şahin Akdemir neden öldü?

    Şahin Akdemir neden öldü? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir'den acı haber geldi. . Şahin Akdemir'in yangın söndürme çalışmalarına katıldığı öğrenilirken ölmeden önce sosyal medya hesabında paylaştığı son görüntüler herkesi duygulandırdı. Şahin paylaşımında, "Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin" dediği duyuldu. Peki, Şahin Akdemir kimdir, kaç yaşında? Marmaris yangınını söndürmeye yardım eden Şahin Akdemir neden öldü? İşte detaylar!

    ŞAHİN AKDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? ŞAHİN AKDEMİR NEDEN ÖLDÜ?

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir'in hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler hekesi duygulandırdı.

    Marmaris'te öğlen saatlerinde çıkan ve bir anda büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olmaya çalışan Şahin Akdemir'in (25) dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Akdemir'in cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Aslen Köyceğizli olan ve uzun yıllardır Ortaca ilçesinde yaşayan Şahin Akdemir'in, Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı öğrenildi. 25 aşındaki Akdemir'in, meydana gelen yangına yardım etmek için bugün motosikleti ile bölgeye gittiği ve yangın söndürme çalışmasında gönüllü olarak ekiplere destek verdiği öğrenildi.

    Hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in 1 ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.



        ÖLMEDEN ÖNCE ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞ

        Bu arada Şahin Akdemir'in sosyal medya hesabından bugün yangında paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Yangına motosikleti ile gidişini yayınlayan Şahin Akdemir, "Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin" dediği duyuluyor. Bir diğer görüntüde ise yüzündeki duman lekeleri dikkat çeken Şahin Akdemir, "Yangın hala devam ediyor biz su taşıyoruz hala" konuşmaları görülüyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kuzey Irak'a hava harekatı! 40 hedef imha edildi
        Haberler Güncel Şahin Akdemir kimdir, kaç yaşında? Marmaris'te yangın söndürme çalışmalarına yardım eden Şahin Akdemir neden öldü?