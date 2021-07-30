Şahin Akdemir kimdir, kaç yaşında? Marmaris'te yangın söndürme çalışmalarına yardım eden Şahin Akdemir neden öldü?





ÖLMEDEN ÖNCE ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞ



Bu arada Şahin Akdemir'in sosyal medya hesabından bugün yangında paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Yangına motosikleti ile gidişini yayınlayan Şahin Akdemir, "Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin" dediği duyuluyor. Bir diğer görüntüde ise yüzündeki duman lekeleri dikkat çeken Şahin Akdemir, "Yangın hala devam ediyor biz su taşıyoruz hala" konuşmaları görülüyor.