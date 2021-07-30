Şahin Akdemir kimdir, kaç yaşında? Marmaris'te yangın söndürme çalışmalarına yardım eden Şahin Akdemir neden öldü?

Şahin Akdemir neden öldü? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir'den acı haber geldi. . Şahin Akdemir'in yangın söndürme çalışmalarına katıldığı öğrenilirken ölmeden önce sosyal medya hesabında paylaştığı son görüntüler herkesi duygulandırdı. Şahin paylaşımında, "Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin" dediği duyuldu. Peki, Şahin Akdemir kimdir, kaç yaşında? Marmaris yangınını söndürmeye yardım eden Şahin Akdemir neden öldü? İşte detaylar!
ŞAHİN AKDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? ŞAHİN AKDEMİR NEDEN ÖLDÜ?
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir'in hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler hekesi duygulandırdı.
Marmaris'te öğlen saatlerinde çıkan ve bir anda büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olmaya çalışan Şahin Akdemir'in (25) dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Akdemir'in cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Aslen Köyceğizli olan ve uzun yıllardır Ortaca ilçesinde yaşayan Şahin Akdemir'in, Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı öğrenildi. 25 aşındaki Akdemir'in, meydana gelen yangına yardım etmek için bugün motosikleti ile bölgeye gittiği ve yangın söndürme çalışmasında gönüllü olarak ekiplere destek verdiği öğrenildi.
Hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in 1 ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.