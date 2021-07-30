NASA yangın haritası canlı takip! NASA Fire Map orman yangınları haritası!

NASA YANGIN HARİTASI CANLI TAKİP!

Türkiye'de Osmaniye, Adana, Mersin, Muğla, Antalya ve Kayseri'nin de aralarında yer aldığı pek çok şehirde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Devam eden yangınlar, NASA'nın uydu görüntülerine de yansıdı.