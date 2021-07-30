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    • 30.07.2021 21:32
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    NASA yangın haritası canlı takip! NASA Fire Map orman yangınları haritası!

    NASA yangın haritası canlı takip! NASA Fire Map orman yangınları haritası vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Orman yangınlarını uydu görüntüleriyle rapor eden bir veritabanıyla çalışan NASA’nın yangın haritasına herkes ulaşabiliyor. NASA yangın haritası ile dünya genelinde yangınların hangi ülkede olduğuna dair bilgi alabilir ve yangınların yoğunluğunu öğrenebilirsiniz. İşte; NASA yangın haritası canlı takip!

    takvim.com.tr
    NASA yangın haritası canlı takip! NASA Fire Map orman yangınları haritası!

    NASA yangın haritası canlı takip! NASA Fire Map orman yangınları haritası! Uzaydaki uydularla sürekli olarak yeryüzünün gözlemleniyor olmasıyla NASA orman yangınları haritası takip ediliyor. Bölgelerdeki yangın, çevredekilerden önce fark edilebiliyor ve bu sayede erken önlem alınmış oluyor. Yangın haritasını NASA yangın haritası Fire Map üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

    NASA YANGIN HARİTASI CANLI TAKİP!

    Türkiye'de Osmaniye, Adana, Mersin, Muğla, Antalya ve Kayseri'nin de aralarında yer aldığı pek çok şehirde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Devam eden yangınlar, NASA'nın uydu görüntülerine de yansıdı.

    NASA'nın "FIRMS" adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi, uydu görüntüleri üzerinden dünya üzerinde yangın çıkan bölgeleri tespit edip işaretleyebiliyor.

    Hava sıcaklıkları nedeniyle dünyanın belli başlı yerlerinde işaretlenen kırmızı noktaların Türkiye sınırları içindeki yoğunluğu dikkat çekiyor.

    NASA YANGIN HARİTASI CANLI TAKİP
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    Haberler Güncel NASA yangın haritası canlı takip! NASA Fire Map orman yangınları haritası!