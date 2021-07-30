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    • 30.07.2021 12:56
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    HES kodu alma ekranı! Hayat Eve Sığar uygulaması, e-devlet, SMS ile HES kodu nasıl alınır? Zorunlu olan yerler...

    Tüm dünya gibi ülkemizde de koronavirüs ile mücadele devam ediyor ve HES kodu alma ekranı da vatandaşlar tarafından gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Aşılanmayan vatandaşlar nedeniyle normalleşme döneminde koronavirüs vaka sayılarının artması HES kodunun önemini daha da ortaya çıkardı. Özellikle şehirler arası otobüs yolculuğu yapacak olanlar Hayat Eve Sığar uygulaması, e-devlet, SMS ile HES kodu nasıl alınır? Sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    HES kodu alma ekranı!

    HES kodu alma ekranı! Hayat Eve Sığar uygulaması, e-devlet, SMS ile HES kodu nasıl alınır? Zorunlu olan yerler nereler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kamu kurum ve kuruluşları, AVM'ler, uçak, şehirler arası otobüsler, şehir içi toplu taşıma gibi daha pek çok yerde zorunlu olan HES kodunu almak isteyen vatandaşlar için tüm bilgileri haberimizde derledik.

    HES KODU ALMA EKRANI

    HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.

    Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

    HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

    Seyahat firması, HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgulayacak, risk olması halinde seyahat onaylanmayacak. Seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak sonradan risk durumu oluşan kişiler olursa, temas mesafesinde kabul edilen kişilerle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacak.

    "Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

        SMS İLE HES KODU ALMA

        HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

        HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA

        Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

        E-DEVLET HES KODU ALMA

        HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.
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