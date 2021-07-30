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    • 30.07.2021 15:25
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    Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi? Ağustos’ta sokağa çıkma yasağı geri mi gelecek? Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklama…

    Gündemde tüm illerden vatandaşlar yoğun bir şekilde Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi? Sorusuna yanıt arıyor. Aşı olmayan vatandaşlara çağrı yapan ve her gün Covid 19 tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının arttığını ve tedbirlere uyulması gerektiğini açıklamıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Camisi’nde kıldı ve çıkışta önemli son dakika açıklamalarda bulundu. Peki Ağustos’ta sokağa çıkma yasağı geri mi gelecek? Aşısızlara bir tedbir uygulanacak mı?

    takvim.com.tr
    Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

    Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi? Ağustos'ta sokağa çıkma yasağı geri mi gelecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde namazını kıldıktan sonra güncel korona vakalarına karşın önemli açıklamalar yaptı ve detaylar merak konusu oldu. Vaka sayılarının artmasıyla birlikte aşılarını hala olmamış vatandaşlar için yasaklar uygulanıp uygulanmayacağı haberimizde yer alıyor.

    AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA UYGULANACAK MI?

    Tabi biz değişik zamanlarda değişik tedbirler açıkladık fakat çok değişik sesler yine çıktı. Dünyanın değişik yerlerinde bunlar hep böyle oldu.

    Şu anda bizde de ilk Kabine Toplantımızda bunları ele alacağız. 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Dünyada aşı yapacak ellerinde imkan ülkeler varken biz böyle bir sıkıntı yaşamadık. Bu noktada rahatız. Gerek Çin'den aldığımız aşı gerek Biontech tüm bunlarla beraber şu anda en sağlıklı şekilde bu mücadeleyi nasıl sürdürürüz buna bakacağız.

    Hastane noktasında sıkıntımız yok, çok çok aktif konumda bir ülkeyiz. İnşallah yapacağımız ilk Kabine Toplantısı'nda durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi. Aleyhe döndü, bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 261 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.

        AŞILAMADA SON DURUM!

        Dün 1 Milyon 405 Bin 579 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 316.571. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 857.710. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 231.298. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.585.060'a indi.
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