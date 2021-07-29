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    Aylık akbil ne kadar? Öğrenci aylık akbil kaç TL oldu? İETT zamlı tam, öğrenci akbil (bilet) fiyatları 2021! Otobüs, metro, metrobüs...

    Gündemde sıklıkla 'Aylık akbil ne kadar oldu?' Sorusu sıklıkla araştırılmaya başlandı. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar tarafından toplu taşımaya gelen zamla ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşımda kullanılan elektronik bilet fiyatlarına zam kararı alındı. Böylece milyonlarca vatandaşın kullandığı akbil fiyatları değişti. Peki, İETT elektronik bilet fiyatları ne kadar oldu? Öğrenci aylık akbil kaç TL? Otobüs, metro, metrobüs ne kadar basıyor? Tam, öğrenci akbil fiyatı ne kadar? İşte güncel akbil fiyatları 2021!

    takvim.com.tr
    Aylık akbil ne kadar? Öğrenci aylık akbil kaç TL oldu 2021?

    Aylık akbil ne kadar oldu? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. İstanbullu vatandaşlar akbil fiyatlarına gelen zam sonrası otobüs, metro, metrobüs kullanımında ne kadar ödeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşımda kullanılan elektronik bilet fiyatlarına zam kararı alındı. Peki, İETT elektronik bilet fiyatları ne kadar oldu? Öğrenci aylık akbil kaç TL? Otobüs, metro, metrobüs ne kadar basıyor? Tam, öğrenci akbil fiyatı ne kadar? İşte güncel akbil fiyatları 2021!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısı, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında yapıldı. Peki, İETT elektronik bilet fiyatları ne kadar oldu?

    İSTANBUL OTOBÜS, METRO, METROBÜS FİYATI!

    Uygulamaya konulan yüzde 15'lik zamla;

    3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,025 TL'ye,

    1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıktı.

    AYLIK AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Aylık akbil de olarak bilinen 275 lira olan tam mavi kart 317 lira,

    50 lira olan aylık öğrenci kartı 57 liradan satılacak.

    YÜZDE 15 ZAM KABUL EDİLDİ!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısı, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında yapıldı.

    İstanbul Kongre Merkezi'ndeki toplantıs Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi sebeplerden ötürü ulaşım ücretlerine yüzde 24,12'lik zam talep edildi.

    İBB Başkanı İmamoğlu da toplu ulaşıma yapılan sübvanseler, gelir ve gider kalemlerini içeren bir sunum yaparak talep edilen zammın ekonomik gidişatın sonucu olduğunu söyledi.

        İBB'nin toplu taşımaya 2,3 milyar TL sübvansiyonu olduğunu belirten İmamoğlu, bu rakamın bütçenin yüzde 8'ine denk geldiğini aktardı. İmamoğlu, ayrıca zamları her yıl temmuz ayında yapmak istediklerini kaydetti.

        İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, en son aralık ayında zam aldıklarını belirterek, tüm taşıma araçlarına aynı oranda ve aynı dönemde zam yapılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Temsilcisi Serdar Yücel ise toplu ulaşımın sübvanse edilmesinin önemine değinerek, yüksek zam yapılmasının vatandaşları bireysel araçlara yönelteceğini ve trafiği artıracağını belirtti. Yücel, zam tekliflerinin yüzde 15 olduğunu kaydetti.
        Konuşmaların ardından İBB Başkanı İmamoğlu yüzde 24,12'lik ve yüzde 15'lik teklifleri ayrı ayrı oylamaya sundu.

        TUHİM'in yüzde 24,12'lik teklifi oy çokluğu ile reddedilirken, yüzde 15'lik teklif oy birliği ile kabul edildi.
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        Haberler Güncel Aylık akbil ne kadar? Öğrenci aylık akbil kaç TL oldu? İETT zamlı tam, öğrenci akbil (bilet) fiyatları 2021! Otobüs, metro, metrobüs...