SON DAKİKA: Eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist 2 kilogram plastik patlayıcıyla yakalandı

UYGULAMADA BİR ARAÇ ARANDI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mardin-Kızıltepe yolunda Mardin Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, dün akşam uygulama sırasında durdurdukları bir araçta arama gerçekleştirdi.