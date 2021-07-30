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    SON DAKİKA: Eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist 2 kilogram plastik patlayıcıyla yakalandı

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubunun yol uygulaması sırasında 2 kilogram plastik patlayıcı ile yakalandığını açıkladı.

    AA
    Eylem hazırlığındaki terörist patlayıcıyla yakalandı

    Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubu, yol uygulaması sırasında 2 kilogram plastik patlayıcı ile yakalandı.

    UYGULAMADA BİR ARAÇ ARANDI
    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mardin-Kızıltepe yolunda Mardin Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, dün akşam uygulama sırasında durdurdukları bir araçta arama gerçekleştirdi.

    2 KG PLASTİK PATLAYICI ELE GEÇRİLDİ
    Aramada, araç altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı ve telefon düzenekli yaklaşık 2 kilogram ağırlığında el yapımı plastik patlayıcı ele geçirildi.
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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist 2 kilogram plastik patlayıcıyla yakalandı