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    • 30.07.2021 18:44
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    Açık cezaevi izinleri CTE son dakika açıklaması! Cezaevi izinleri uzatıldı mı? İşte yeni tarih!

    Cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri bitiyor mu? soruları yanıt buldu. Günlerdir merakla beklenen cezaevi izinlerinde son duruma ilişkin CTE son dakika açıklaması geldi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyurunun ardından açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusu gündem oldu. Daha önce yapılan açıklamada, yükümlüler hakkındaki izin süreleri 31 Temmuz’a kadar uzatılmıştı. Peki; açık cezaevi izinleri bitiyor mu? Cezaevi izinleri uzatıldı mı? İşte CTE son dakika açıklaması!

    takvim.com.tr
    Açık cezaevi izinleri CTE son dakika açıklaması! Cezaevi izinleri uzatıldı mı?

    Açık cezaevi izinleri bitiyor mu? Cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri CTE son dakika açıklaması geldi. Daha önce yapılan açıklamayla 31 Temmuz 2021 günü sona ereceği duyurulan cezaevi izinleri hakkında yeni bilgilendirme yapıldı. Covid-19 önlemleri kapsamında verilen açık cezaevi izinleri 31 Temmuz'da sona eriyordu. Koronavirüs tedbirleri gereğince alınan yeni kararın ardından gözler CTE açıklamasına çevrilmişti. Peki; cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri CTE son dakika açıklamasının detayları!

    MAYIS AYINDA UZATILMIŞTI!

    Mayıs ayında açık cezaevi izinleri bir kez daha uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgeye göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatılmış; Buna göre mahkumlar 2 ay daha izinli sayılabilmişti. Açık cezaevi izinleri için bakanlığın yayımladığı o duyuru şu şekildeydi;

    "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

    CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

    Açık cezaevinde barındırılan hükümlülerin Covid-19 salgını riskinin devam etmesi nedeniyle 7242 sayılıkanun gereğince izinli sayılabilmelerine ilişkin sürenin 31 Temmuz tarihinden itibaren 2 ay uzatılmasına Adalet Bakanlığı'nca karar verildi. Ev izni sürelerinin uzatılmasına ilişkin yayınlanan kararda şu bilgilere yer verildi;

        AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Yeni alınan kararın ardından açık cezaevi izinlerinin 30 Eylül günü sona ermesi bekleniyor.

        AÇIK CEZAEVİ NEDİR?

        Cezaevi ya da hapishane, hüküm giymiş kişilerin cezalarını çekmesi için hapsedildikleri yerler. Türkçede zindan ve mahpushane sözcükleri de zaman zaman -özellikle eski metinlerde- aynı anlamda kullanılır. Tutukluların, hükümlülerden ayrı olarak tutulduğu yere ise tutukevi denir.

        Cezaevinde geçirilen süre suçun ağırlığına göre değişir. Çok ağır suçlarda suçlu ömür boyu hapsedilebilir. Yaşı küçük olan suçluların koyuldukları yerlere ıslahevi denir. Gözetim cezası alanlar da cezaevine koyulmazlar ama belirli bir süreyi özgürlükleri kısıtlanmış olarak geçirirler.

        Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir. Bazı cezaevlerinde tutukluların belirli beceriler kazanacağı atölyeler, eğitim olanağı sağlayan kütüphaneler vardır.
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