



SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Oturumu yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her üç teklifi de ayrı ayrı oylattı.

Oylamada, yüzde 15'lik zam teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi.

Daha önce 0-1 kilometre arasında 271 TL olan fiyat 311,65 liraya yükseltilirken, diğer tüm mesafelere yüzde 15 artış yapıldı.

TOPLU ULAŞIMA ZAM

Tam bilet fiyatı 3.50'den 4.05 TL'ye, öğrenci bileti 1.70'den 1.95 TL'ye çıktı.