30 Temmuz Cuma mesajları resimli sözler! Birbirinden güzel anlamlı dualı Cuma mesajı!

Cuma günü mesaj göndermek bir gelenek halini aldı. 30 Temmuz Cuma mesajları sözleri arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Mübarek Cuma gününde ibadetlerini yerine getirecek müminler aynı zamanda sevdiklerine, arkadaşların ve dostlarına mesaj göndermek istiyor. Haberimizden 30 Temmuz Cuma mesajları sözlerine ulaşabilir ve birbirinden güzel mesajları paylaşabilirsiniz. Resimli Cuma mesajlarını da telefonunuza indirebilir, sosyal medya veya WhatsApp aracılığıyla gönderebilirsiniz.

CUMA MESAJLARI SÖZLERİ 30 TEMMUZ!

Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez (Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.

Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur.

Ettiğiniz her dua derdinize deva, sağlığınıza şifa, gözünüze nur, gönlünüze huzur, Ailenize ve sevdiklerinize huzur getirsin. Hayırlı cumalar…

Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. Hayırlı cumalar.