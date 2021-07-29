Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 29 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 261 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.

AŞI OLMADAN KORUNMAK MÜMKÜN DEĞİL

Tabloyu paylaşan Bakan Koca dikkat çeken bir uyarı yaptı. Koca, "Bugünkü vaka sayısı 22.161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. AŞI VE TEDBİRLE YENİDEN MÜCADELEYE DÖNELİM." ifadelerine yer verdi.

28 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

