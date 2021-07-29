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    • 29.07.2021 21:02
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    Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 29 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 261 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    İşte son koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 261 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.

    AŞI OLMADAN KORUNMAK MÜMKÜN DEĞİL
    Tabloyu paylaşan Bakan Koca dikkat çeken bir uyarı yaptı. Koca, "Bugünkü vaka sayısı 22.161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. AŞI VE TEDBİRLE YENİDEN MÜCADELEYE DÖNELİM." ifadelerine yer verdi.

    28 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

    27 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

    26 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        25 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        24 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        23 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        22 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            21 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            20 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            19 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
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                Haberler Güncel Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 29 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı