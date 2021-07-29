SON DAKİKA! Bu kez orman yangını haberi Muğla'dan! MSB'den söndürme çalışmalarına destek





HAVAİ FİŞEK GİBİ

Yangının etkisi ile patlayan kozalaklar havai fişek gibi uçarak ormanın diğer bölgelerini de tutuşturmaya başladı. Ekiplerin müdahalesi yayılmayı önlemeye yetmedi.

Marmaris'te orman yangını! Kent merkezine...

EVLERE, OTELLERE İNDİ

Ormanlık alanda başlayarak dağın arka yüzündeki Asparan bölgesine de yayılan yangın kısa sürede Siteler, Armutalan ve Turban bölgelerinde ev ve otellere kadar indi.