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    • 29.07.2021 15:03
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    • 29.07.2021 15:25
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    SON DAKİKA! Bu kez orman yangını haberi Muğla'dan! MSB'den söndürme çalışmalarına destek

    Son dakika haberine göre Manavgat'taki orman yangınının ardından bir yangın da Muğla Marmaris'te çıktı. Marmaris'te bulunan siteler mevkisinde 13.15 sıralarında başlayan yangın 5 dakika içerisinde rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaşan yangın nedeniyle İçmeler'den merkeze giden yolun kapatıldığı öğrenildi.

    Bu kez orman yangını haberi Muğla'dan

    Marmaris ilçesi İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangın bölgesine 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

    Marmaris'te 27 Haziran'da enerji nakil hatlarından çıkan ve 35 hektar alanın zarar gördüğü yangına yaklaşık 300 metre mesafede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.



    ARAÇLAR GERİ ÇEVRİLİYOR
    Yangında trafiğin sadece Datça yönüne açık olduğu öğrenilirken, İçmeler'den merkeze giden yol kapatıldı. Ayrıca yangına yakın bölgelerde araçlar geri döndürülüyor.

    BAKAN PAKDEMİRLİ SON DURUMU AKTARDI
    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından, "Marmaris'teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, bir uçakla müdahale ediyoruz. Dualarımız ormanın kahramanlarıyla." paylaşımında bulundu.

    Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, çevre illerden takviye geldiğini belirterek, "Kamu kurum ve çalışanları yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yerleşim yerlerinde gerekli görülen yerler tahliye ediliyor." ifadelerini kullandı.

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    YANGIN NASIL YAYILDI?
    Muğla'nın Marmaris ilçesinde Siteler mevkiinde öğlen 13:15 sularında başlayan orman yangını, yalnızca 5 dakika içerisinde rüzgârın da etkisiyle kilometrelerce alana yayıldı.



        HAVAİ FİŞEK GİBİ
        Yangının etkisi ile patlayan kozalaklar havai fişek gibi uçarak ormanın diğer bölgelerini de tutuşturmaya başladı. Ekiplerin müdahalesi yayılmayı önlemeye yetmedi.

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        EVLERE, OTELLERE İNDİ
        Ormanlık alanda başlayarak dağın arka yüzündeki Asparan bölgesine de yayılan yangın kısa sürede Siteler, Armutalan ve Turban bölgelerinde ev ve otellere kadar indi.



        MARMARİS BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA
        Marmaris Belediyesi'nden gelen açıklamada ise, "Armutalan'da ormanlık alanda çıkan yangına ilk müdahalede bulunuldu. Belediye Başkanımız Mehmet Oktay, başkan yardımcıları, birim amirleri ve personelimizle birlikte yangın bölgesinde... Tek dileğimiz daha fazla büyümeden yangının söndürülmesi." ifadeleri kullanıldı.

        BAKANLIKTAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK
        Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalara destek sağlandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır" denildi.
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        Haberler Güncel SON DAKİKA! Bu kez orman yangını haberi Muğla'dan! MSB'den söndürme çalışmalarına destek