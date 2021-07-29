Marmara Üniversitesi- Beykent Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi taban puanları 2021! Devlet-Vakıf üniversiteleri başarı sıralaması

|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (Burslu) (Burslu)
|SAY
|9
|501,15538
|14.989
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SAY
|6
|487,23971
|24.369
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu)
|SAY
|9
|479,55832
|30.164
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|45
|470,33729
|37.485
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SAY
|16
|462,70168
|43.706
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|9
|462,26322
|44.076
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Burslu)
|SAY
|9
|449,6218
|54.882
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (Burslu) (Burslu)
|SAY
|14
|449,2704
|55.187
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|10
|442,55299
|61.061
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|35
|433,97159
|68.600
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|DİL
|9
|430,35884
|8.730
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Hukuk (Burslu) (Burslu)
|EA
|18
|426,35741
|13.942
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yeni Medya (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SÖZ
|8
|424,46329
|4.527
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Burslu)
|SAY
|12
|420,00544
|80.867
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Burslu)
|DİL
|10
|417,51698
|11.384
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|5
|416,04112
|84.489
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|8
|415,20962
|85.262
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu)
|SAY
|12
|414,57536
|85.832
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mimarlık (Burslu) (Burslu)
|SAY
|8
|401,58295
|98.127
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Burslu) (Burslu)
|SAY
|9
|397,39255
|102.231
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|SÖZ
|13
|394,68491
|15.047
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|DİL
|5
|394,63396
|17.184
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (Burslu)
|SAY
|4
|391,18718
|108.512
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Psikoloji (Burslu) (Burslu)
|EA
|11
|391,03686
|49.188
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SÖZ
|10
|387,45294
|19.691
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|EA
|75
|384,16979
|60.801
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|SÖZ
|12
|383,54346
|22.602
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yeni Medya (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|SÖZ
|11
|377,69407
|27.506
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|10
|366,86235
|136.276
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Hukuk (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|27
|366,12034
|95.968
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|361,82128
|201.620
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|9
|360,55642
|144.516
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Kimya Mühendisliği (Burslu) (Burslu)
|SAY
|5
|358,73681
|146.884
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|SÖZ
|5
|357,80828
|51.480
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|EA
|10
|356,97709
|116.290
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (Burslu)
|SÖZ
|11
|356,3147
|53.800
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Medya ve İletişim (Burslu) (Burslu)
|SÖZ
|11
|355,22111
|55.523
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|8
|355,05654
|151.839
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tarih (Burslu) (Burslu)
|SÖZ
|7
|354,91778
|56.022
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|12
|344,42084
|167.252
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|8
|342,53469
|151.187
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|SÖZ
|11
|340,25228
|83.900
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|6
|336,64974
|166.869
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|4
|334,27349
|183.756
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Burslu)
|SAY
|6
|333,57086
|184.993
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık (Burslu) (Burslu)
|SAY
|15
|332,99958
|185.941
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|10
|332,26804
|179.301
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SAY
|51
|330,14769
|190.892
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İktisat (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|8
|328,85502
|189.367
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|8
|327,98176
|194.817
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|327,43032
|324.556
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Matematik (Burslu) (Burslu)
|SAY
|10
|326,36316
|197.739
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|325,73339
|332.315
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|9
|322,78785
|204.547
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|321,26227
|353.347
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (Burslu)
|EA
|9
|320,2932
|216.263
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|SÖZ
|6
|318,85683
|142.839
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|317,69511
|371.232
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|DİL
|55
|316,59505
|40.400
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|314,83196
|386.357
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|6
|314,53847
|235.726
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|4
|313,80273
|238.440
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme (Burslu) (Burslu)
|EA
|8
|311,84617
|245.514
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İktisat (Burslu) (Burslu)
|EA
|6
|310,97321
|248.647
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|10
|310,46712
|410.772
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Anestezi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|309,3433
|417.253
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|309,06379
|418.956
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Psikoloji (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|EA
|59
|308,19133
|259.133
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Fizyoterapi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|306,96967
|431.469
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|11
|303,91159
|275.595
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sosyoloji (Burslu) (Burslu)
|EA
|8
|303,74944
|276.265
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Anestezi (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|302,84301
|457.112
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|55
|302,77726
|247.691
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Adalet (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|302,76793
|457.584
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|47
|302,57169
|248.164
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|31
|302,45258
|248.449
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|299,79901
|476.998
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SAY
|51
|299,39705
|255.975
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sermaye Piyasası (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|EA
|4
|298,92502
|296.379
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SAY
|76
|297,7099
|260.215
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|297,64909
|491.576
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|297,3504
|493.591
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|EA
|7
|296,59198
|306.511
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|296,10252
|502.128
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|294,26764
|515.141
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|10
|292,10318
|530.723
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mimari Restorasyon (Burslu) (Burslu)
|TYT
|10
|290,98325
|539.084
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mekan Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|290,4327
|543.215
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)
|EA
|8
|289,03609
|341.286
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|288,64763
|556.967
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|288,26286
|559.923
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mimari Restorasyon (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|288,07518
|561.344
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Adalet (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|287,88005
|562.800
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|287,64288
|564.628
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Kimya Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|25
|286,49807
|290.434
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|286,06247
|577.188
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|EA
|6
|285,57042
|358.082
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|54
|284,43702
|296.377
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Burslu)
|SÖZ
|9
|284,31556
|291.372
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|21
|284,00151
|297.661
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|34
|283,79798
|298.229
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SÖZ
|42
|283,71518
|294.642
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|68
|283,51672
|299.082
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|68
|283,34937
|299.590
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|47
|283,24939
|299.874
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|282,55994
|605.536
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İnşaat Teknolojisi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|282,34506
|607.347
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|282,19635
|608.552
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|282,09297
|609.392
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyoterapi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|282,00136
|610.166
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|281,89497
|610.998
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|EA
|8
|281,47392
|379.292
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|281,45243
|614.792
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|281,21728
|616.714
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|279,71193
|629.469
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SAY
|51
|279,2921
|312.012
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|278,13814
|642.938
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|278,08978
|643.368
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|10
|277,83693
|645.591
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Odyometri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|277,62233
|647.455
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|273,88523
|680.582
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|4
|273,60096
|683.194
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|273,21804
|686.707
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyoterapi (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|272,84218
|690.163
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|TYT
|10
|272,69073
|691.550
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Moda Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|272,4986
|693.307
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|DİL
|51
|272,14051
|55.134
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu) (Burslu)
|TYT
|10
|271,96178
|698.330
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Dış Ticaret (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|271,67831
|700.998
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|271,48137
|702.862
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|3
|271,26959
|704.845
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|271,11195
|706.272
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Moda Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|271,05738
|706.794
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|EA
|6
|270,60771
|441.002
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|270,41081
|712.883
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|10
|269,91636
|717.494
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|269,47206
|721.701
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Anestezi (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|20
|269,30881
|723.240
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|268,63197
|729.831
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|267,23499
|743.360
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|25
|266,97019
|391.036
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yeni Medya (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|47
|266,69591
|392.745
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Basım ve Yayım Teknolojileri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|266,62423
|749.478
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|266,01887
|755.441
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|265,19417
|763.644
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|55
|264,12927
|481.832
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sosyal Hizmetler (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|263,79089
|777.664
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|263,6849
|778.772
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|261,94022
|796.555
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Lojistik (Burslu) (Burslu)
|TYT
|10
|261,42166
|801.959
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|261,40398
|802.161
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme Yönetimi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|260,94998
|807.011
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|258,74646
|830.497
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SAY
|55
|257,29231
|392.627
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|256,71701
|852.243
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Lojistik (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|256,6658
|852.823
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Dış Ticaret (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|256,17695
|858.086
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|3
|254,06558
|881.504
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tekstil Teknolojisi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|253,93087
|882.949
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|253,76421
|884.839
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|253,47776
|888.059
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|250,48153
|922.250
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|68
|248,40936
|515.320
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|59
|248,38992
|946.248
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|68
|246,93155
|963.095
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|246,41077
|969.070
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SAY
|76
|243,16149
|459.883
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|242,04666
|1.020.795
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|55
|241,42372
|566.191
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Matematik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|55
|239,11748
|481.942
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|9
|235,17632
|504.783
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SAY
|68
|234,62607
|508.125
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|59
|233,04643
|629.100
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|53
|230,85637
|1.157.309
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|51
|230,46952
|1.162.212
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|47
|229,98373
|538.274
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|229,36045
|1.176.462
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|59
|228,55734
|1.186.776
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)
|TYT
|51
|228,36167
|1.189.311
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Fizyoterapi (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|51
|227,97944
|1.194.310
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SAY
|54
|227,12093
|559.152
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|50
|224,00012
|827.050
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|223,42694
|1.254.592
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|47
|223,36584
|589.926
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|55
|219,24757
|882.764
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|60
|218,92646
|1.315.133
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|44
|217,25494
|905.230
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|59
|216,57095
|912.481
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tarih (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|42
|216,45059
|763.889
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|215,36594
|1.362.881
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Anestezi (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|48
|214,17594
|1.379.209
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|29
|213,21297
|943.948
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|55
|212,88613
|1.396.693
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|50
|212,71867
|1.399.064
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|42
|212,42472
|949.975
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sermaye Piyasası (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|21
|211,31721
|957.671
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|54
|211,16176
|1.420.580
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|47
|210,29644
|963.859
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Moda Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|209,56584
|1.442.785
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SÖZ
|59
|208,88661
|805.006
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|36
|207,40672
|809.023
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|46
|206,54836
|978.922
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|34
|206,37325
|979.337
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|59
|206,28358
|1.489.241
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|DİL
|25
|205,94797
|78.332
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|59
|203,6297
|1.527.132
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli)
|SÖZ
|35
|203,56823
|814.720
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yeni Medya (Fakülte) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SÖZ
|59
|203,38985
|814.889
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sosyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|47
|203,18969
|984.889
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|32
|203,06595
|985.045
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|42
|202,40339
|985.798
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|49
|201,98728
|1.550.977
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|49
|200,74863
|1.568.796
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyoterapi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|47
|200,60618
|1.570.810
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|25
|200,00232
|988.434
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|53
|199,48899
|817.637
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|41
|199,23695
|1.590.251
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|34
|197,74924
|991.006
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|197,53526
|1.613.688
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Lojistik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|56
|195,10694
|1.645.633
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Adalet (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|47
|194,56154
|1.652.353
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|47
|193,2917
|1.667.297
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İktisat (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|34
|193,29011
|996.127
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|59
|193,24447
|821.801
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|43
|192,62769
|996.731
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|59
|192,10667
|1.680.082
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|40
|192,06761
|1.680.505
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Fizyoterapi (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)
|TYT
|47
|191,88644
|1.682.386
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)
|TYT
|51
|190,47843
|1.695.782
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|52
|186,18461
|1.723.956
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|185,9488
|1.724.885
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|21
|—
|—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Basım ve Yayım Teknolojileri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|17
|—
|—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Basım ve Yayım Teknolojileri (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|3
|—
|—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Adalet (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)
|TYT
|34
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)
|TYT
|51
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|63
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)
|TYT
|34
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Basım ve Yayım Teknolojileri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|64
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|39
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Dış Ticaret (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|59
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Dış Ticaret (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|39
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|64
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|54
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diyaliz (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)
|TYT
|55
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|64
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|36
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|16
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|49
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İnşaat Teknolojisi (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|45
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|29
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme Yönetimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Lojistik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mimari Restorasyon (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|58
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Moda Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Odyometri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|59
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|41
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|22
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|46
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|51
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|37
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tekstil Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|37
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|20
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli)
|TYT
|51
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|
|
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|TYT
|59