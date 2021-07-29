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    • 29.07.2021 11:16
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    Marmara Üniversitesi- Beykent Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi taban puanları 2021! Devlet-Vakıf üniversiteleri başarı sıralaması

    Marmara, Beykent, Yakın Doğu Üniversitesi taban tavan puanları hakkında araştırmalar hız kazanmaya başladı. 28 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından YKS sonuçları erişime açıldı. Öğrenciler şimdi de tercih dönemi için gerekli araştırmalara başladı. Sınav sonucunu öğrenenler 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban-tavan puanlarını araştırmaya koyuldu. Bu bağlamda, devlet ve özel üniversitelerin taban tavan puanları belli oldu. Başarı sıralaması ve taban-tavan puanları en merak edilen üniversiteler arasından Marmara Ünivesitesi, Beykent Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi yer aldı. Peki, Marmara, Beykent, Yakın Doğu Üniversitesi taban tavan puanları nasıl? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Marmara Üniversitesi- Beykent Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi taban puanları 2021! Devlet-Vakıf üniversiteleri başarı sıralaması

    Marmara, Beykent, Yakın Doğu Üniversitesi taban tavan puanları 2021! Hayalindeki üniversiteye gitmek isteyenler sınav sonuçlarını öğrendikten sonra üniversitelerin taban ve tavan puanlarını incelemeye başladı. YKS sınav sonuçları dün ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdi de tercih başvurusu yapmak için ter dökecek. Bu bağlamda, devlet ve özel üniversitelerin taban tavan puanları belli oldu. Başarı sıralaması ve taban-tavan puanları en merak edilen üniversiteler arasından Marmara Ünivesitesi, Beykent Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi yer aldı. Peki, Marmara, Beykent, Yakın Doğu Üniversitesi taban tavan puanları nasıl? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

    YKS TABAN VE TAVAN PUANLARI 2021

    ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayınlanlandı. 2021 ÖSYM YKS 2-4 yıllık sıralamaları, kontenjanları, puanları için aşağıdaki linke tıklayayın.

    2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanması

    ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla erişime açılan kılavuz, bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar yayımda olacak. Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

    2021 YKS TÜM BÖLÜMLER TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

        Fakülteler: Eğitim, Eczacılık, Diş Hekimliği, Fen- Edebiyat, Güzel Sanatlar, Hukuk, İktisat, İlahiyat, İletişim, İşletme, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Siyasal Bilgiler, Spor Bilimleri, Teknik Eğitim, Teknoloji ve Tıp

        Enstitüler: Avrupa Araştırmaları, Bankacılık ve Sigortacılık, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Gastroenteroloji, Güzel Sanatlar, Nörolojik Bilimler, Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türkiyat Araştırmaları

        Yüksekokullar: Bankacılık ve Sigortacılık, Takı Teknolojisi ve Tasarımı, Uygulamalı Bilimler ve Yabancı Diller

        MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021

        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (İngilizce) SAY 200 525,55429 3.981
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 75 499,97217 15.736
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği (İngilizce) SAY 130 490,59629 21.984
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 479,16487 30.466
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 476,24066 32.757
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 120 473,34565 35.025
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 48 470,86605 37.043
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 460,89836 45.178
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) DİL 50 454,85006 5.054
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik Öğretmenliği SAY 20 454,06099 51.052
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 452,97793 51.983
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 56 451,61857 53.160
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 340 451,27959 6.103
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 53 447,04010 57.139
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 90 446,59291 6.133
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk (İÖ) (Ücretli) EA 340 445,07617 7.532
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 56 441,40875 62.086
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat (Arapça) SÖZ 40 436,52797 2.766
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAY 80 425,38331 76.049
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Mühendisliği SAY 60 424,88514 76.461
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat (İngilizce) SÖZ 40 420,95964 5.228
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 100 418,31912 5.844
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) DİL 50 416,74780 11.546
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 65 416,34721 84.185
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50 411,16140 12.874
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20 410,85590 7.914
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80 404,81679 10.151
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat SÖZ 280 404,32164 10.363
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomühendislik (İngilizce) SAY 70 402,89076 96.907
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) SAY 100 402,22002 97.579
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 80 401,96959 11.455
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) EA 40 399,58168 36.779
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 90 397,61705 39.493
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme (İngilizce) EA 95 397,00937 40.326
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 53 396,12558 103.535
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 70 392,11493 47.461
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarih Öğretmenliği SÖZ 20 390,31676 17.820
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlahiyat (İÖ) (Ücretli) SÖZ 70 389,59292 18.279
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) DİL 45 388,53398 18.884
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 220 387,50014 112.472
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarih SÖZ 80 387,26088 19.835
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat (İngilizce) EA 70 384,14903 60.835
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) SAY 40 383,98102 116.318
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20 383,10199 22.941
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İç Mimarlık SAY 60 381,08364 119.454
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 80 379,64919 68.853
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Almanca) EA 65 377,04624 73.882
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 100 376,17049 28.956
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 80 374,15096 127.525
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tekstil Mühendisliği SAY 45 370,44875 131.887
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 370,41043 34.807
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 12 370,01577 132.406
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme (Almanca) EA 60 369,43163 89.106
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 70 367,96732 37.599
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 367,73353 185.474
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Film Tasarımı ve Yönetimi SÖZ 60 367,21065 38.512
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70 360,79645 107.546
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 100 359,31010 49.160
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) EA 60 357,56348 114.934
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 357,28542 148.771
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60 356,30973 150.094
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 105 355,25175 55.480
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14 353,17448 154.467
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14 352,31207 155.687
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 70 351,76554 128.332
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 350,03302 237.498
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji (İngilizce) EA 60 349,68800 133.244
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Coğrafya SÖZ 60 348,62668 66.897
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat Tarihi SÖZ 60 346,04025 71.836
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Anestezi TYT 70 343,45764 260.217
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) TYT 60 341,38192 267.702
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ebelik (Fakülte) SAY 80 340,69551 173.104
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 200 337,24580 165.226
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 13 337,21709 178.808
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 90 333,77086 297.149
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 6 331,37343 188.814
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maliye EA 90 328,67363 189.892
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Öğretmenliği SAY 20 327,58494 195.551
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 140 327,54377 193.328
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya SAY 80 324,22470 201.850
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) (Ücretli) EA 15 322,07170 210.412
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Adalet TYT 70 321,85602 350.558
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70 319,85766 360.235
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine TYT 60 318,34303 367.909
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizik Öğretmenliği SAY 20 318,27781 213.518
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turist Rehberliği TYT 55 317,00085 374.773
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoloji Öğretmenliği SAY 20 315,43751 219.286
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme (İÖ) (Ücretli) EA 190 314,58333 235.543
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İstatistik SAY 60 314,01227 222.271
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik TYT 60 312,26628 400.692
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 50 311,23333 406.450
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 80 309,34811 254.686
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 308,42488 422.692
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 40 308,26318 234.773
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 90 308,09100 259.497
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik Teknolojisi TYT 50 305,44989 440.630
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ekonometri EA 90 302,62481 280.870
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50 302,52397 459.105
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoloji SAY 60 301,74516 250.149
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık EA 60 300,09227 291.374
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Protez Teknolojisi TYT 65 297,84054 490.251
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 70 297,13714 495.021
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moda Tasarımı TYT 50 297,01957 495.842
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 60 292,02538 531.300
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dış Ticaret TYT 60 291,74306 533.404
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yerel Yönetimler EA 60 288,91052 341.899
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizik SAY 50 288,51978 284.751
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sigortacılık (Yüksekokul) EA 60 287,45085 348.883
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sermaye Piyasası (Yüksekokul) EA 60 287,17660 350.203
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 13 285,00091 294.742
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik (İÖ) (Ücretli) TYT 60 284,02098 593.524
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60 283,88065 594.663
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgi ve Belge Yönetimi EA 60 282,06118 376.103
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 70 281,20797 616.773
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moda Tasarımı (İÖ) (Ücretli) TYT 50 277,90797 644.978
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aktüerya Bilimleri (Yüksekokul) SAY 60 273,81565 329.543
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 60 273,49577 684.135
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Ücretli) TYT 50 272,21792 695.894
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70 272,17215 696.331
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) TYT 60 270,83163 708.904
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 60 269,31021 723.231
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 50 267,59975 739.800
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (Yüksekokul) EA 40 267,56458 459.847
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 50 267,30402 742.650
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Pazarlama TYT 70 265,76987 757.988
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Giyim Üretim Teknolojisi TYT 60 263,24719 783.203
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yerel Yönetimler TYT 60 261,44353 801.702
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 80 259,44182 823.107
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70 259,38290 823.741
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Almanca Öğretmenliği (Almanca) DİL 50 252,72769 62.098
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Basım ve Yayım Teknolojileri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 251,81619 907.012
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aktüerya Bilimleri (Yüksekokul) (KKTC Uyruklu) SAY 2 249,08506 429.826
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC Uyruklu) EA 1 237,46561 689.678
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Basım Teknolojileri SAY 40 236,41968 497.382
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sermaye Piyasası (Yüksekokul) (KKTC Uyruklu) EA 1 230,63046 755.400
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Alman Dili ve Edebiyatı DİL 40 217,50672 75.892
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) EA 1
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (KKTC Uyruklu) TYT 1
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yerel Yönetimler (KKTC Uyruklu) TYT 3

        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2021 TABAN- TAVAN PUANLARI!

        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 9 501,15538 14.989
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 6 487,23971 24.369
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) SAY 9 479,55832 30.164
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıp (Ücretli) (Ücretli) SAY 45 470,33729 37.485
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 16 462,70168 43.706
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 9 462,26322 44.076
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Burslu) SAY 9 449,6218 54.882
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Burslu) (Burslu) SAY 14 449,2704 55.187
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 10 442,55299 61.061
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) SAY 35 433,97159 68.600
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Burslu) (Burslu) DİL 9 430,35884 8.730
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk (Burslu) (Burslu) EA 18 426,35741 13.942
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yeni Medya (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SÖZ 8 424,46329 4.527
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Burslu) SAY 12 420,00544 80.867
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Burslu) DİL 10 417,51698 11.384
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 5 416,04112 84.489
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 8 415,20962 85.262
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu) SAY 12 414,57536 85.832
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mimarlık (Burslu) (Burslu) SAY 8 401,58295 98.127
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği (Burslu) (Burslu) SAY 9 397,39255 102.231
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) (Burslu) SÖZ 13 394,68491 15.047
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Burslu) (Burslu) DİL 5 394,63396 17.184
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (Burslu) SAY 4 391,18718 108.512
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Psikoloji (Burslu) (Burslu) EA 11 391,03686 49.188
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SÖZ 10 387,45294 19.691
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) EA 75 384,16979 60.801
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) (Burslu) SÖZ 12 383,54346 22.602
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yeni Medya (Fakülte) (Burslu) (Burslu) SÖZ 11 377,69407 27.506
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) SAY 10 366,86235 136.276
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk (Ücretli) (Ücretli) EA 27 366,12034 95.968
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 6 361,82128 201.620
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) SAY 9 360,55642 144.516
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Kimya Mühendisliği (Burslu) (Burslu) SAY 5 358,73681 146.884
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (Burslu) SÖZ 5 357,80828 51.480
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 10 356,97709 116.290
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (Burslu) SÖZ 11 356,3147 53.800
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Medya ve İletişim (Burslu) (Burslu) SÖZ 11 355,22111 55.523
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 8 355,05654 151.839
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tarih (Burslu) (Burslu) SÖZ 7 354,91778 56.022
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 12 344,42084 167.252
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 8 342,53469 151.187
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (Burslu) (Burslu) SÖZ 11 340,25228 83.900
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 6 336,64974 166.869
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 4 334,27349 183.756
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Burslu) SAY 6 333,57086 184.993
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık (Burslu) (Burslu) SAY 15 332,99958 185.941
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 10 332,26804 179.301
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 51 330,14769 190.892
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisat (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 8 328,85502 189.367
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Burslu) (Burslu) SAY 8 327,98176 194.817
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (Burslu) (Burslu) TYT 11 327,43032 324.556
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Matematik (Burslu) (Burslu) SAY 10 326,36316 197.739
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (Burslu) TYT 11 325,73339 332.315
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) SAY 9 322,78785 204.547
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 12 321,26227 353.347
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (Burslu) EA 9 320,2932 216.263
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) (Burslu) (Burslu) SÖZ 6 318,85683 142.839
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 6 317,69511 371.232
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) DİL 55 316,59505 40.400
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 314,83196 386.357
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 6 314,53847 235.726
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 4 313,80273 238.440
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme (Burslu) (Burslu) EA 8 311,84617 245.514
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisat (Burslu) (Burslu) EA 6 310,97321 248.647
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 10 310,46712 410.772
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Anestezi (Burslu) (Burslu) TYT 12 309,3433 417.253
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 309,06379 418.956
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Psikoloji (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) EA 59 308,19133 259.133
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fizyoterapi (Burslu) (Burslu) TYT 9 306,96967 431.469
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 11 303,91159 275.595
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sosyoloji (Burslu) (Burslu) EA 8 303,74944 276.265
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Anestezi (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 302,84301 457.112
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 55 302,77726 247.691
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Adalet (Burslu) (Burslu) TYT 8 302,76793 457.584
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 47 302,57169 248.164
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 31 302,45258 248.449
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 299,79901 476.998
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 51 299,39705 255.975
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sermaye Piyasası (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 4 298,92502 296.379
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 76 297,7099 260.215
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) TYT 9 297,64909 491.576
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine (Burslu) (Burslu) TYT 9 297,3504 493.591
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 7 296,59198 306.511
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 11 296,10252 502.128
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 294,26764 515.141
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 10 292,10318 530.723
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mimari Restorasyon (Burslu) (Burslu) TYT 10 290,98325 539.084
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mekan Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 8 290,4327 543.215
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) EA 8 289,03609 341.286
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) (Burslu) TYT 9 288,64763 556.967
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 11 288,26286 559.923
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mimari Restorasyon (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 6 288,07518 561.344
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Adalet (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 6 287,88005 562.800
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (Burslu) TYT 11 287,64288 564.628
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Kimya Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 25 286,49807 290.434
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 286,06247 577.188
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 6 285,57042 358.082
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 54 284,43702 296.377
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Burslu) SÖZ 9 284,31556 291.372
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 21 284,00151 297.661
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 34 283,79798 298.229
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SÖZ 42 283,71518 294.642
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 68 283,51672 299.082
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 68 283,34937 299.590
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 47 283,24939 299.874
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 282,55994 605.536
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnşaat Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 8 282,34506 607.347
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) (Burslu) TYT 9 282,19635 608.552
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 5 282,09297 609.392
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyoterapi (Burslu) (Burslu) TYT 8 282,00136 610.166
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 281,89497 610.998
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 8 281,47392 379.292
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 11 281,45243 614.792
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) TYT 11 281,21728 616.714
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 279,71193 629.469
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 51 279,2921 312.012
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) (Burslu) TYT 7 278,13814 642.938
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Burslu) (Burslu) TYT 11 278,08978 643.368
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 10 277,83693 645.591
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Odyometri (Burslu) (Burslu) TYT 11 277,62233 647.455
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 273,88523 680.582
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 4 273,60096 683.194
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Burslu) (Burslu) TYT 5 273,21804 686.707
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyoterapi (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 272,84218 690.163
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 10 272,69073 691.550
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Moda Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 5 272,4986 693.307
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) DİL 51 272,14051 55.134
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 10 271,96178 698.330
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Dış Ticaret (Burslu) (Burslu) TYT 11 271,67831 700.998
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 6 271,48137 702.862
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 3 271,26959 704.845
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik (Burslu) (Burslu) TYT 6 271,11195 706.272
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Moda Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 8 271,05738 706.794
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 6 270,60771 441.002
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu) TYT 7 270,41081 712.883
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 10 269,91636 717.494
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 269,47206 721.701
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Anestezi (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 20 269,30881 723.240
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 268,63197 729.831
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 7 267,23499 743.360
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 25 266,97019 391.036
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yeni Medya (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 47 266,69591 392.745
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Basım ve Yayım Teknolojileri (Burslu) (Burslu) TYT 5 266,62423 749.478
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) (Burslu) TYT 7 266,01887 755.441
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu) TYT 11 265,19417 763.644
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 55 264,12927 481.832
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sosyal Hizmetler (Burslu) (Burslu) TYT 6 263,79089 777.664
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 263,6849 778.772
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (Burslu) TYT 9 261,94022 796.555
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Lojistik (Burslu) (Burslu) TYT 10 261,42166 801.959
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) (Burslu) TYT 6 261,40398 802.161
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme Yönetimi (Burslu) (Burslu) TYT 8 260,94998 807.011
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (Burslu) TYT 9 258,74646 830.497
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 55 257,29231 392.627
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) (Burslu) TYT 9 256,71701 852.243
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Lojistik (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 7 256,6658 852.823
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Dış Ticaret (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 7 256,17695 858.086
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 3 254,06558 881.504
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tekstil Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 6 253,93087 882.949
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 6 253,76421 884.839
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (Burslu) TYT 6 253,47776 888.059
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 250,48153 922.250
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 68 248,40936 515.320
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 59 248,38992 946.248
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli) TYT 68 246,93155 963.095
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 6 246,41077 969.070
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 76 243,16149 459.883
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 242,04666 1.020.795
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 55 241,42372 566.191
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Matematik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 55 239,11748 481.942
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık (Ücretli) (Ücretli) SAY 9 235,17632 504.783
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 68 234,62607 508.125
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 59 233,04643 629.100
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 53 230,85637 1.157.309
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 51 230,46952 1.162.212
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 47 229,98373 538.274
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 229,36045 1.176.462
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 59 228,55734 1.186.776
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli) TYT 51 228,36167 1.189.311
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fizyoterapi (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 51 227,97944 1.194.310
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 54 227,12093 559.152
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 50 224,00012 827.050
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42 223,42694 1.254.592
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 47 223,36584 589.926
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 55 219,24757 882.764
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 60 218,92646 1.315.133
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 44 217,25494 905.230
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 59 216,57095 912.481
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tarih (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 42 216,45059 763.889
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 215,36594 1.362.881
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Anestezi (Ücretli) (Ücretli) TYT 48 214,17594 1.379.209
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 29 213,21297 943.948
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 55 212,88613 1.396.693
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 50 212,71867 1.399.064
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 42 212,42472 949.975
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sermaye Piyasası (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 21 211,31721 957.671
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 54 211,16176 1.420.580
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 47 210,29644 963.859
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Moda Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42 209,56584 1.442.785
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SÖZ 59 208,88661 805.006
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 36 207,40672 809.023
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 46 206,54836 978.922
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Lojistik Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 34 206,37325 979.337
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 59 206,28358 1.489.241
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) DİL 25 205,94797 78.332
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 59 203,6297 1.527.132
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) SÖZ 35 203,56823 814.720
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Yeni Medya (Fakülte) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SÖZ 59 203,38985 814.889
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sosyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 47 203,18969 984.889
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 32 203,06595 985.045
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 42 202,40339 985.798
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 49 201,98728 1.550.977
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 49 200,74863 1.568.796
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyoterapi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 47 200,60618 1.570.810
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 25 200,00232 988.434
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 53 199,48899 817.637
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 41 199,23695 1.590.251
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 34 197,74924 991.006
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 197,53526 1.613.688
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Lojistik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 56 195,10694 1.645.633
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Adalet (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 47 194,56154 1.652.353
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 47 193,2917 1.667.297
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisat (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 34 193,29011 996.127
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 59 193,24447 821.801
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 43 192,62769 996.731
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 59 192,10667 1.680.082
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 40 192,06761 1.680.505
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fizyoterapi (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli) TYT 47 191,88644 1.682.386
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli) TYT 51 190,47843 1.695.782
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 52 186,18461 1.723.956
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 185,9488 1.724.885
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 21
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Basım ve Yayım Teknolojileri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 17
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Basım ve Yayım Teknolojileri (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 3
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Adalet (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli) TYT 34
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli) TYT 51
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 63
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli) TYT 34
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Basım ve Yayım Teknolojileri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 64
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 39
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Dış Ticaret (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 59
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Dış Ticaret (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 39
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 64
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 54
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli) TYT 55
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 64
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 36
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 16
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 49
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnşaat Teknolojisi (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 45
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 29
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme Yönetimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Lojistik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mimari Restorasyon (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 58
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Moda Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 31
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Odyometri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 59
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 41
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 22
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Radyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 46
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 51
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 37
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tekstil Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 37
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 20
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli) TYT 51
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Turizm ve Seyahat Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 31
        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 59

        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TABAN TAVAN PUANLARI 2021!

        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıp (Burslu) (Burslu) SAY 14 491,30542 21.493
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 11 490,84532 21.838
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) SAY 15 474,32572 34.230
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 15 472,16506 35.965
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 76 468,67807 38.794
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 11 456,83819 48.626
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 59 455,31327 49.925
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 85 440,96723 62.477
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 80 421,51811 79.449
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 59 399,72437 99.975
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Hukuk (Burslu) (Burslu) EA 21 398,22945 38.662
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) SÖZ 13 383,70854 22.459
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Veterinerlik (Burslu) (Burslu) SAY 5 375,38729 126.061
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) SAY 11 362,32107 142.138
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) SÖZ 20 361,02264 46.586
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Veterinerlik (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 10 359,60534 145.705
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) (Burslu) DİL 15 359,35911 27.307
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 119 353,82663 123.445
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) SÖZ 15 349,78240 64.712
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Psikoloji (Burslu) (Burslu) EA 14 335,40926 170.335
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) EA 15 334,77504 172.100
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 6 333,68736 175.233
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 9 331,93316 180.284
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu) EA 20 325,60828 199.293
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) DİL 12 319,32232 39.493
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 37 317,31079 147.978
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) SAY 16 316,30855 217.472
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 39 313,95703 222.395
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Veterinerlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 25 312,60534 225.332
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 21 306,32100 239.252
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 15 305,78166 240.550
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 20 304,39358 273.735
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Otomotiv Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 2 298,53773 485.557
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 20 298,36549 222.585
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 15 298,35794 298.839
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) SÖZ 12 294,53652 240.369
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) SAY 25 294,02759 269.846
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 15 290,61878 259.087
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 14 289,74415 281.291
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 14 287,63620 287.212
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) SÖZ 15 285,35047 285.940
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 3 285,13269 294.352
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Veterinerlik (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 50 283,65686 298.629
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) (Burslu) TYT 7 271,32328 704.346
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 17 265,64142 759.207
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) SAY 25 262,61348 370.832
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) DİL 40 259,67398 59.498
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 3 257,23090 392.897
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 84 255,26815 401.276
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 2 255,18276 544.271
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Anestezi (Burslu) (Burslu) TYT 30 254,67516 874.686
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 3 252,18378 566.641
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Psikoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 66 252,08968 567.403
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (Burslu) SAY 20 249,52464 427.626
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Burslu) (Burslu) DİL 20 245,77976 64.739
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Elektronik Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) (Burslu) TYT 2 245,01621 985.549
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Eczane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) TYT 2 244,32087 993.799
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 25 243,29810 459.187
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Radyo ve Televizyon Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 2 240,40626 1.040.288
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 1 239,12805 1.055.701
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 14 238,62680 484.676
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Dış Ticaret (Burslu) (Burslu) TYT 2 237,06132 1.080.476
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 41 235,48590 707.718
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 21 234,42031 1.112.773
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Fizyoterapi (Burslu) (Burslu) TYT 23 230,68457 1.159.488
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) TYT 20 228,57894 1.186.525
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (Burslu) SÖZ 11 228,27767 666.693
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Spor Yöneticiliği (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 5 228,22904 779.972
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 28 227,87175 1.195.712
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) DİL 13 227,29938 72.041
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 30 226,55519 797.911
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlahiyat (Burslu) (Burslu) SÖZ 100 225,89238 686.064
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İç Mimarlık (Burslu) (Burslu) SAY 20 225,54553 571.782
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 20 225,51670 572.020
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (Burslu) TYT 17 224,00471 1.246.906
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Matematik (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 3 223,75121 586.701
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 3 223,56358 588.300
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 6 221,54120 605.371
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 25 221,07370 609.367
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Odyoloji (Fakülte) (Burslu) (Burslu) SAY 20 221,03377 609.702
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 3 219,97223 874.448
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 11 219,61818 738.951
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (Burslu) SÖZ 10 219,03660 743.717
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 10 219,02709 743.784
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İşletme (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 3 218,40203 892.414
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 20 218,01522 633.884
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) DİL 20 217,98859 75.696
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Laborant ve Veteriner Sağlık (Burslu) (Burslu) TYT 20 217,48871 1.334.071
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Spor Yöneticiliği (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 25 215,06454 927.530
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tarih (Burslu) (Burslu) SÖZ 14 214,96027 774.506
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 20 214,36698 657.426
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 5 213,53886 941.278
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İç Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 20 212,23160 667.005
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu) EA 5 211,53121 956.236
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 63 211,44182 1.416.688
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Gazetecilik (Burslu) (Burslu) SÖZ 10 210,01291 801.030
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Odyoloji (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 20 209,59927 674.967
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 1 209,34342 968.832
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 6 208,22607 973.505
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) (Burslu) TYT 2 207,90552 1.466.261
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 14 207,27500 976.821
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (Burslu) SÖZ 12 206,64558 810.685
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Ergoterapi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) SAY 21 206,18283 680.537
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Burslu) SÖZ 20 204,89569 813.300
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rekreasyon (Fakülte) (Burslu) (Burslu) EA 3 204,76255 982.670
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 8 201,75965 816.096
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (Burslu) TYT 15 199,38552 1.588.140
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (Burslu) TYT 2 199,23953 1.590.213
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (Burslu) EA 14 197,76879 990.975
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Adalet (Burslu) (Burslu) TYT 20 196,03026 1.633.903
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) (Burslu) TYT 18 194,18289 1.656.854
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Otomotiv Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 1 193,80783 1.661.323
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Radyoterapi (Burslu) (Burslu) TYT 20 191,97090 1.681.507
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Ergoterapi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 9 190,56304 692.913
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 34
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 6
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 3
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 3
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 3
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 3
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 6
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 3
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Gazetecilik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 10
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Gıda Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 3
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 13
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 30
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 3
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 3
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 3
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 3
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 15
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Mimarlık (Burslu) (Burslu) SAY 15
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 15
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Pazarlama (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 3
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 3
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rekreasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 17
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 6
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 15
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tarih (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 6
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SÖZ 10
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 3
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 9
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 10
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 1
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 2
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 12
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 1
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) TYT 2
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 1
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 7
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 11
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Dış Ticaret (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 1
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Elektronik Teknolojisi (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 1
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 7
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 1
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 8
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 10
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İnşaat Teknolojisi (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 1
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 1
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 6
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Mimari Restorasyon (Burslu) (Burslu) TYT 14
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Odyometri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 15
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 11
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Radyo ve Televizyon Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 1
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Radyoterapi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 10
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 8
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 12
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 7
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 1
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Yaşlı Bakımı (Burslu) (Burslu) TYT 2
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Adalet (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 20
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 15
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) TYT 10
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 20
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Anestezi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 30
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 18
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 6
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) (Burslu) TYT 14
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 8
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 13
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Çocuk Gelişimi (Burslu) (Burslu) TYT 24
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 17
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 23
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Elektronörofizyoloji (Burslu) (Burslu) TYT 18
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Fizyoterapi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 17
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) (Burslu) TYT 2
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu) TYT 17
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 33
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İnşaat Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 15
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) İnşaat Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) (Burslu) TYT 2
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Laborant ve Veteriner Sağlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 20
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Odyometri (Burslu) (Burslu) TYT 15
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 19
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu) (Burslu) TYT 17
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 22
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 9
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) TYT 13
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 6
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (Burslu) (Burslu) TYT 19

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