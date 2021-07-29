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    • 29.07.2021 10:46
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    İTÜ 2 yıllık- 4 yıllık (sayısal eşit ağırlık) bölümlerin taban-tavan puanları! İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi YKS başarı sıralaması 2021!

    YKS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sınav sonuçları 28 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından erişime açıldı. Öğrenciler sonuçların ardından şimdi de tercih dönemi için kollarını sıvayacaklar. Bu bağlamda, sınav sonucunu öğrenenler 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban-tavan puanlarını araştırmaya koyuldu. Özellikle Türkiye'nin başarılı üniversitelerinden bir tanesi olarak kabul edilen İstanbul Teknik Üniversitesi'nin başarı sıralaması ve taban-tavan puanları en merak edilen konular arasında yer aldı. İTÜ'de sayısal ve eşit ağırlık bölümleri yer alıyor. Peki, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) YKS 2021 üniversite taban tavan puanları nasıl? İTÜ başarı sıralaması ve bölümlere ait taban puanlarının listesi haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    2021 İTÜ başarı sıralaması İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi YKS 2021 üniversite taban tavan puanları

    İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi'nin başarı sıralaması ve taban-tavan puanları 2021! Hayalindeki üniversiteye gitmek isteyenler sınav sonuçlarını öğrendikten sonra üniversitelerin taban ve tavan puanlarını incelemeye başladı. YKS sınav sonuçları dün ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdi de tercih başvurusu yapmak için ter dökecek. Bu bağlamda, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olan İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi taban tavan puanları hakkında araştırmalar büyük bir hız kazandı. Biz de haberimizde , İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) YKS 2021 üniversite taban tavan puanları listesine yer verdik. Haberimizden istediğiniz bölümün taban puanlarına bakıp tercih dönemine ön hazırlık yapabilirsiniz.

    YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

    YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

    YKS TABAN VE TAVAN PUANLARI 2021

    ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayınlanlandı. 2021 ÖSYM YKS 2-4 yıllık sıralamaları, kontenjanları, puanları için aşağıdaki linke tıklayayın.

    2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanması

    ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla erişime açılan kılavuz, bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar yayımda olacak. Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

    2021 YKS TÜM BÖLÜMLER TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        İTÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YKS 2021 ÜNİVERSİTE TABAN TAVAN PUANLARI

        İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi YKS 2021 üniversite taban tavan puanları

        İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi YKS 2021 üniversite taban tavan puanları

        İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi YKS 2021 üniversite taban tavan puanları

        İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi YKS 2021 üniversite taban tavan puanları

        İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi YKS 2021 üniversite taban tavan puanları

        İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi YKS 2021 üniversite taban tavan puanları

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        Haberler Güncel İTÜ 2 yıllık- 4 yıllık (sayısal eşit ağırlık) bölümlerin taban-tavan puanları! İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi YKS başarı sıralaması 2021!