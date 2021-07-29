İTÜ 2 yıllık- 4 yıllık (sayısal eşit ağırlık) bölümlerin taban-tavan puanları! İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi YKS başarı sıralaması 2021!

İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi'nin başarı sıralaması ve taban-tavan puanları 2021! Hayalindeki üniversiteye gitmek isteyenler sınav sonuçlarını öğrendikten sonra üniversitelerin taban ve tavan puanlarını incelemeye başladı. YKS sınav sonuçları dün ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdi de tercih başvurusu yapmak için ter dökecek. Bu bağlamda, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olan İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi taban tavan puanları hakkında araştırmalar büyük bir hız kazandı. Biz de haberimizde , İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) YKS 2021 üniversite taban tavan puanları listesine yer verdik. Haberimizden istediğiniz bölümün taban puanlarına bakıp tercih dönemine ön hazırlık yapabilirsiniz.