YKS kontenjanlar kılavuzu yayınlandı! YKS son dakika 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümleri puanları ve kontenjanları 2021!

YKS kontenjanlar kılavuzu 2021! YKS sınav sonuçları dün sabah saatlerinde öğrencilerin erişimine açıldı. Son dakika haberine göre ÖSYM Bakanı Halis Aygün, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel halinin yayınlandığını duyurdu. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümleri puanları ve kontenjanları nedir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler ve YKS 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümleri puanları ve kontenjanları 2021!

YKS KONTENJANLAR KILAVUZU 2021!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel halinin internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.

Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarımız; Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır. 2021-YKS tercih işlemlerinizi 5-13 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

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