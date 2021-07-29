Koronavirüs aşılama sürecinde son durum ne? Bakan Fahrettin Koca son rakamı paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla aşılamada son durumu paylaştı. Koca, Türkiye genelinde 28 Temmuz itibarıyla ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısının 21 milyon 901 bin 631'e düştüğünü duyurdu.

İşte Koca'nın paylaşımı

AŞIDA 28 TEMMUZ: Dün 1 Milyon 99 Bin 5 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222.803. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680.278. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195.924. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.901.631'e indi.