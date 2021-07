Marmaris İçmeler Armutalan, Muğla, Kocaeli, Kütahya son dakika yangın söndürüldü mü? Kontrol altına alındı mı, son durum ne?

BİR YANGIN HABERİ DE KOCAELİ'DEN



Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yanan orman ise havadan görüntülendi.



Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahalesini sürdürüyor. Alevlere teslim olan ormanlık alan havadan görüntülendi.

Samrık köyü yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

MERSİN



Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Boğsak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

ÇADIR KAMPLAR VE EVLER TAHLİYE EDİLDİ



Etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayılınca sahil yakınlarındaki çadır kamplar ve evler tahliye edildi.

ADANA

Adana'nın Kozan ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarına sabahın erken saatlerinde havadan ve karadan müdahale ile başlandı. Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 19.45 sıralarında çıkan yangına tekrar müdahale ediliyor.

5 KÖY TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Rüzgar, çalışmaları olumsuz etkiliyor. Yangın nedeniyle 5 köy tahliye edilmişti.

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle şiddetini arttıran yangın nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.



Ekiplerin müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor. Öte yandan, Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan ilçesindeki yangın bölgesinde incelemesinin ardından Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarını takip etti.

Boztahta Mahallesi'nde yangında mahsur kalan 10 kişinin kurtarılma çalışmalarını da takip eden Elban, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Adana'mızın birçok yerinde maalesef yangın var. Allah'a şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma hadisesi söz konusu değil. Ekiplerimiz yangın bölgelerinde canhıraş bir çaba içerisindeler. Temennimiz en kısa sürede yangının kontrol altına alınması. Hemşerilerimizin güvenlik, barınma, iaşe gibi konularda hiçbir sıkıntısı olmayacak, vatandaşlarımızın zarar görmemesi ve yangının bir an evvel kontrol altına alınabilmesi için her türlü tedbiri alıyoruz."

OSMANİYE



Osmaniye'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Merkeze bağlı Sarpınağzı köyündeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, yetkililere bilgi verdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi sevk edildi. Havanın kararmasıyla havadan müdahale edilemeyen yangını karadan kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle Sarpınağzı köyündeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Evlerinden çıkan köylüler yol kenarlarında yangına müdahaleyi izledi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte alevlere müdahale için iş makineleri yol açıyor. Dün akşam saatlerinde 2 noktada başlayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatılmıştı.

BAKAN KOCA: YANGINDA 62 KİŞİ ETKİLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgede yaşanan yangına ilişkin son rakamları paylaştı.

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun." bilgisini paylaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde ilçenin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçraması, bazı evlerin zarar görmesi ve birçok vatandaşın yaralanması üzerine olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi.

"Başsavcılığımızın talimatıyla orman yangınlarının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delilerin araştırılmasına devam edilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.