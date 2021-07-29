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    Marmaris İçmeler Armutalan, Muğla, Kocaeli, Kütahya son dakika yangın söndürüldü mü? Kontrol altına alındı mı, son durum ne?

    Marmaris İçmeler Armutalan, Muğla, Kocaeli son dakika yangın haberleri! Tüm Türkiye, Manavgat'ta çıkan yangını konuşurken diğer illerden de yangın haberleri geliyor. Manavgat'ta çıkan orman yangınına müdahale edilirken Akdeniz bölgesinde Adana Kadirli, Kozan, Osmaniye, Mersin illerinde çıkan yangınlara da müdahale edilmeye başlandı. Öte yandan Kocaeli ve Kütahya'da da yangın ihbarları gelmeye başladı. Mersin'de 3 ilçede oteller, evler ve kamp alanları boşaltıldı. Vatandaşlar birçok noktada çıkan yangın haberlerinin ardından çıkan yangınların kontrol altına alınıp alınmadığı merak edip araştırmaya başladı. Peki; Marmaris İçmeler Armutalan, Muğla, Kocaeli, Kütahya son dakika yangın söndürüldü mü? Kontrol altına alındı mı, son durum ne? İşte son dakika haberler, canlı görüntüler ve son dakika açıklamalar haberimizde yer alıyor...

    takvim.com.tr
    Marmaris İçmeler Armutalan, Muğla, Kocaeli, Kütahya son dakika yangın söndürüldü mü?

    Marmaris İçmeler Armutalan, Muğla, Kocaeli, Kütahya son dakika yangın söndürüldü mü? Sorusu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Türkiye Manavgat'ta çıkan yangını konuşurken başka illerden de çıkan yangınlarla ilgili son dakika gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Son olarak Kütahya'dan yangın ihbarı geldi. Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale edildiği duyuruldu. Öte yandan, Manavgat'ta çıkan orman yangınına müdahale edilirken Akdeniz bölgesinde Adana Kadirli, Kozan, Osmaniye, Mersin illerinde çıkan yangınlara da müdahale ediliyor. Peki; Marmaris İçmeler Armutalan, Muğla, Kocaeli, Kütahya son dakika yangın söndürüldü mü? Kontrol altına alındı mı, son durum ne? İşte son dakika haberler, canlı görüntüler ve açıklamalar haberimizde yer alıyor...

    Marmaris'te orman yangını! Kent merkezine...

    MARMARİS İÇMELER ARMUTALAN, MUĞLA, KOCAELİ, KÜTAHYA SON DAKİKA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ? KONTROL ALTINA ALINDI MI, SON DURUM NE?
    Antalya'da Akseki ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale edilirken birçok ilde de yangınlar çıktı. Adana, Osmaniye, Mersin, Muğla, Kocaeli ve Kütahya'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

    Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman yangını rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

    4 İLDE YANGINLA MÜCADELE
    Antalya'da Akseki ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale edilirken Akdeniz bölgesinde Adana Kadirli, Kozan, Karaisalı, Osmaniye, Mersin Gülnar'da da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

    BAKAN AÇIKLADI: 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
    Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi. Akseki'nin Kepezbeleni köyünde dün akşam 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel'in ölümünün ardından, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 vatandaşın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

    "Maalesef Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde ikamet eden Osman Gardaş ve Şehri Gardaş'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum."

        AFAD'DAN AÇIKLAMA

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, etkilenen 58 vatandaşın ise tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

        AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün öğle saatlerinde Antalya Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada yangın çıktığı hatırlatılarak, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

        Yürütülen söndürme çalışmalarında 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracının kullanıldığı kaydedilen açıklamada, "3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir" bilgisine yer verildi.

        Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracının sevk edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Antalya AFAD Müdürlüğünden 4 araç ve 14 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 1 su tankeri bölgeye sevk edilmiştir.

        Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmiştir. Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera ve araç zarar görmüştür. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 24 personel, 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başlamıştır."

        Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir arazözün devrilmesi sonucunda yaralanan sürücünün tedavi altına alındığı bildirilen açıklamada, tedbir amaçlı toplam 1300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonunun hazır hale getirildiği kaydedildi.

        Açıklamada Türk Kızılay tarafından 1 sahra mutfak kiti ve 5 ikram aracı ile 20 bin 400 kişi/öğün kapasiteli beslenme ünitelerinin 25 personel ile birlikte bölgeye sevk edildiği bildirildi.

        MANAVGAT DEVLET HASTANESİ TAHLİYE EDİLİYOR İDDİASINI BAKAN YALANLADI

        Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımda entübe durumunda olan 10 hasta tedbir amaçlı başka hastaneye nakledilmiştir. Manavgat Devlet Hastanesi yangınla alakalı herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya değildir. Hizmetine devam etmektedir." dedi.

        Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirterek, "Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var." dedi.

        Bakan Pakdemirli ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 4 noktada başlayan ve geniş alana yayılan yangın bölgesinde incelemede bulundu.

        Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde çıkan yangınlardan 31'inin kontrol altında olduğunu, 10 yangını da kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili de bilgi veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

        "Antalya Manavgat yangınımız kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de çıkan bir yangın hala devam ediyor. Kayseri Yahyalı'da bir yangın var. Mersin'in Aydıncık ilçesinde yangın devam ediyor. Silifke'deki yangının yüksek gerilim hattından olduğu düşünülüyor. Yangınları kontrol altına almak için 3 uçak, 29 helikopter, 458 arazöz ve 1832 personel, bu alanda görev yapmaktadır. Maalesef bir kaybımız var. Akseki Kepezbeleni Mahallesi'nde 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etmiştir. Malımız önemli ama hiçbir şey canımızdan daha önemli değil. Kepezbeleni boşaltılırken evinde yalnız kalan 82 yaşındaki bir amcamız vefat etmiş durumda. Anonslara ve çağrılara uymamız gerekiyor."

        Bazı mahallelerin tahliye edildiğini anlatan Pakdemirli, "Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Hayati tehlikeleri yok, restorancı oldukları tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

        Pakdemirli, vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldığını dile getirerek, "Oymapınar Barajı'ndaki vatandaşlarımız için ambulansımız ve AFAD ekiplerimiz yolda. Yol açık, onları bir şekilde tahliye etmeye çalışacaklar." dedi.

        Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla ilgili şu an itibarıyla önemli bir yerleşim yerine ve cana yönelik tehdit bulunmadığını bildirdi.

        Pakdemirli ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ile Akseki ilçelerindeki yangınlarla ilgili incelemede bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, yangınlara havadan müdahalenin sabahın erken saatlerinde başladığını, zorlu şekilde faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi.

        Çalışmalarda önceliklerinin yerleşim yerleri olduğunu vurgulayan Pakdemirli, rüzgarın çok kuvvetli, nemin de düşük olması nedeniyle çalışmaların zorlaştığını bildirdi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma yürütüldüğünü ifade eden Pakdemirli, "Elbette yangınların tespiti son derece önemli ama şu anda tespitten çok yangınların kontrol altına alınması, mümkünse cana ve mala zarar gelmemesi konusu daha önemli. Arkadaşlarımız çalışıyorlar." dedi.

        "İLERLEYEN SAATLERDE EK TEDBİRLER ALMA İHTİMALİMİZ OLABİLİR"

        Pakdemirli, tüm kamu kurumlarının da çalışmalara destek verdiğini söyleyerek, en kısa zamanda yangınları kontrol altına almak için cansiperane çalışıldığını kaydetti.

        Vatandaşlara emniyetin, jandarmanın, AFAD'ın çağrılarına uymaları yönünde çağrıda bulunan Pakdemirli, "Boşaltılması gereken yerleri boşaltalım. Şu an itibarıyla önemli bir yerleşim yeri tehdidi yok, cana yönelik bir tehdit yok ama ilerleyen saatlerde rüzgarın yön değiştirmesiyle beraber ek tedbirler alma ihtimalimiz olabilir." diye konuştu.


        "TEMENNİMİZ YANGINLARIN KONTROL ALTINA ALINMASI"

        Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Akseki'deki yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, başsağlığı diledi.

        Gece boyunca yangınla mücadelenin devam ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, kendilerinin de hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret ettiklerini söyledi. Sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Temennimiz hem Manavgat'taki hem de Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesidir." dedi.

        Orman teşkilatı, belediyeler başta olmak üzere tüm kurumların gayretli şekilde çalıştığını dile getiren Çavuşoğlu, "İnşallah can kaybı olmadan yangınları kontrol altına alıp söndürürüz." ifadesini kullandı.

            ANTALYA

            Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

            Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale devam etti. Akseki ilçesinde de gece yarısı başlayıp, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına da müdahale ediliyor.

            Her iki yangına sabah saatlerinden itibaren havadan da müdahale başladı.

            Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni, Karaöz mahalleleri ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

            Mahallelerde evler, ahırlar yandı. Vatandaşlar bir yandan evlerine ulaşan yangını bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalışırken, bir yandan da hayvanlarını bölgeden uzaklaştırıyor.

            Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabah saatlerinde helikopter ile bölgede inceleme yaptı.

            BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, MAHALLEDEKİ EVLERİN YÜZDE 80'İ YANDI

            Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, yangının saat 00.30 sıralarında başladığını, 15 dakika içinde müdahale edildiğini söyledi.

            Yangının kısa sürede Kepezbeleni Mahallesi'ni sardığını aktaran Hülür, "Yangın nedeniyle Kepezbeleni yolu kapandı, 13 kişi mahallede mahsur kaldı. İtfaiye, Jandarma ekiplerimizin müdahalesiyle 12 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel maalesef yaşamını yitirdi. Mahalledeki evlerin yüzde 80'i de yanmış durumda." dedi.

            Hülür, havadan ve karadan müdahale edilen yangının mahalle içinde, kontrol altına alındığını, ancak çevrede ise devam ettiğini kaydetti

            MARMARİS'TE ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR

            Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

            Amutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

            Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



            BİR YANGIN HABERİ DE KOCAELİ'DEN

            Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yanan orman ise havadan görüntülendi.


            Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahalesini sürdürüyor. Alevlere teslim olan ormanlık alan havadan görüntülendi.

            BİR YANGIN DA KÜTAHYA'DA! EMET'TEKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR

            Samrık köyü yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

            Marmaris'te de orman yangını başladı! 5 dakikada yayıldı, evler oteller tehdit altında

            Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

            Antalya Manavgat yangını sonrası bir ilçe daha yangın kâbusunu yaşıyor! 'Evlerin yüzde 80'i yandı'

            Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

            MERSİN

            Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

            Boğsak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

            ÇADIR KAMPLAR VE EVLER TAHLİYE EDİLDİ

            Etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayılınca sahil yakınlarındaki çadır kamplar ve evler tahliye edildi.

            ADANA
            Adana'nın Kozan ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarına sabahın erken saatlerinde havadan ve karadan müdahale ile başlandı. Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 19.45 sıralarında çıkan yangına tekrar müdahale ediliyor.

            5 KÖY TAHLİYE EDİLMİŞTİ
            Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Rüzgar, çalışmaları olumsuz etkiliyor. Yangın nedeniyle 5 köy tahliye edilmişti.

            Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

            İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle şiddetini arttıran yangın nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

            Ekiplerin müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor. Öte yandan, Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan ilçesindeki yangın bölgesinde incelemesinin ardından Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarını takip etti.
            Boztahta Mahallesi'nde yangında mahsur kalan 10 kişinin kurtarılma çalışmalarını da takip eden Elban, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

            "Adana'mızın birçok yerinde maalesef yangın var. Allah'a şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma hadisesi söz konusu değil. Ekiplerimiz yangın bölgelerinde canhıraş bir çaba içerisindeler. Temennimiz en kısa sürede yangının kontrol altına alınması. Hemşerilerimizin güvenlik, barınma, iaşe gibi konularda hiçbir sıkıntısı olmayacak, vatandaşlarımızın zarar görmemesi ve yangının bir an evvel kontrol altına alınabilmesi için her türlü tedbiri alıyoruz."

            OSMANİYE

            Osmaniye'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Merkeze bağlı Sarpınağzı köyündeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, yetkililere bilgi verdi.

            İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi sevk edildi. Havanın kararmasıyla havadan müdahale edilemeyen yangını karadan kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

            Yangın nedeniyle Sarpınağzı köyündeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Evlerinden çıkan köylüler yol kenarlarında yangına müdahaleyi izledi.

            Günün ilk ışıklarıyla birlikte alevlere müdahale için iş makineleri yol açıyor. Dün akşam saatlerinde 2 noktada başlayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatılmıştı.

            BAKAN KOCA: YANGINDA 62 KİŞİ ETKİLENDİ

            Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgede yaşanan yangına ilişkin son rakamları paylaştı.

            Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun." bilgisini paylaştı.

            SORUŞTURMA BAŞLATILDI

            Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde ilçenin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçraması, bazı evlerin zarar görmesi ve birçok vatandaşın yaralanması üzerine olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi.

            "Başsavcılığımızın talimatıyla orman yangınlarının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delilerin araştırılmasına devam edilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.



            PAKDEMİRLİ GECE KONUŞTU

            Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangının kontrol altına alınamadığını belirterek "Fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi zorlaştırıyor." dedi.

            Bakan Pakdemirli, yangın yönetim merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının etkisini devam ettirdiğini söyledi.

            Ekiplerin etkili şekilde müdahalesini sürdürdüğüne dikkati çeken Pakdemirli, "Manavgat yangını kontrol altına alınmamakla beraber, fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi zorlaştırıyor." diye konuştu.

            Pakdemirli, evlerinden tahliye edilen vatandaşlara ilişkin "Vatandaşlar genelde akrabalarına dağılmış durumdalar. Yani bir yerde kümelenmiş, Kızılay'ın AFAD'ın yardımını bekleyen bir vatandaş yok." ifadelerini kullandı.

            Yangının etkili olduğu alanın arttığını belirten Pakdemirli, "Akşam saatlerinde 600 hektar demiştik. Bunun en az üç dört misline çıkacağını görüyoruz şimdiden." değerlendirmesinde bulundu.

            Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını anımsatan Pakdemirli, "Yangının çıkış nedeniyle ilgili kolluk kuvvetleri soruşturmalarını sürdürüyor, henüz netlik kazanan bir durum yok." dedi.

            Antalya'nın yanı sıra Adana ve Mersin'de de yangınların olduğunu belirten Pakdemirli, "Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlarda 476 arazöz, 1904 personel halihazırda mücadele ediyor." diye konuştu.

            Pakdemirli, yangın yönetim merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Manavgat'ın dışında Adana'da ve Mersin'de de yangınların olduğunu söyledi.

            Mersin'de 4 mahallenin boşaltıldığını, yangının yaklaşık 1000 hektar kadar alanı etkilediğini aktaran Pakdemirli, "Maalesef ki 80 kilometre süratle esen, devam eden rüzgar var, öyle görülüyor ki yarın öğle saatlerine kadar devam edecek, öğle saatlerinden sonra da 60 kilometre süratle devam edecek." dedi.

            Adana'daki yangını 186 arazöz, 744 personel, Mersin'deki yangınları 90 arazöz, 360 personel ve Manavgat'taki yangını 200 arazöz, 800 personel ile söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Pakdemirli, çalışmaların karadan yürütüldüğünü bildirdi.

            "HASTANEDEKİ VATANDAŞLARIMIZI ZİYARET ETTİK"

            Manavgat'taki yangında önceliklerinin yerleşim yerleri olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

            "Yerleşim yerlerinin etrafını tutmamızdan dolayı dumanlık alanda henüz yangın tam anlamıyla kontrol altına alınamamış durumda. Zarar gören vatandaşlarımız, dumandan etkilenen vatandaşlarımız vardı, bunların çoğu taburcu olmakla beraber, hastanede yatan 5-6 vatandaşımızı da ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Genelde hastalar Kalemler Mahallesi'nden. Kalemler Mahallesi'ni de belli miktar risk alarak orayı da ziyaret ettik. Genel olarak tabii ki elbette birinci önceliğimiz can kaybımızın olmaması, şu ana kadar en azından teselli edici olarak."

            "SAHADA HİÇBİR ŞEYE İHTİYAÇ YOK"

            Yangın kontrol altına alındıktan sonra zarar tespitlerinin yapılacağını belirten Pakdemirli, tespitler yapıldıktan sonra vatandaşların yarasının sarılması yoluna gidileceğini kaydetti.

            Bir gazetecinin bölgede herhangi bir ihtiyacın olup olmadığı yönündeki sorusuna Bakan Pakdemirli, "Şu an sahada ne iaşe ne yemek ne su, ne de başka bir şeyle ilgili herhangi bir ihtiyaç yok. Burada evlerinden olan veya tahliye etmek zorunda kaldığımız evlerle alakalı da vatandaşlarımıza sunulan yurtlar ve kalış imkanlarının da yüzde 90'nından fazlasının reddedildiği, vatandaşımızın kendi imkanlarıyla kaldığını görüyoruz." yanıtını verdi.

            Pakdemirli, yangında ne kadar alanın zarar gördüğü ile ilgili ölçümlerin, yangından birkaç hafta sonra çıkacağını bildirdi.
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