İzmir'de başörtülü kadına saldıranlardan birinin CHP'li belediyede çalıştığı ortaya çıktı!



'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan' işlem yapılan şüpheliler ifadelerinde Rabia Yılmaz'ı darp etmediklerini, sadece tartıştıklarını söyledi. Ancak olaya tanık olan bir vatandaş, darp olayını ve hakaretleri doğruladı.



SALDIRGAN KADIN BELEDİYE PERSONELİ ÇIKTI

Gözaltına alınan minibüsçü Ramazan E. (43) tutuklanırken, özel güvenlik görevlisi eşi Yeliz E. (37), ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.



Sabah'ın haberine göre, Yeliz E.'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su ve kanalizasyon şirketi İZSU'de güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Yeliz E.'nin olayın ardından ev hapsi alması nedeniyle İZSU Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz izine çıkartıldığı öğrenildi.