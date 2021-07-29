Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika | Cezaevi izinleri Temmuz'da bitiyor mu 2021? CTE son dakika duyuruları...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.

Kamuoyunda 4'üncü Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle son olarak, açık cezaevinde bulunanlar ile açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazananlara Covid-19 izni verilmesine ilişkin düzenlemenin süresinin uzatılacağı bildirildi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacak.