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    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika | Cezaevi izinleri Temmuz'da bitiyor mu 2021? CTE son dakika duyuruları...

    CTE son dakika açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Sorgulamaları mahkumlar ve mahkum yakınları tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Son olarak 31 Temmuz 2021 tarhinde biteceği duyurulan cezaevi izinleri hakkında son gelişmeler sıkı takibe alındı. Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir. Peki; açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? İşte konu hakkında yeni gelişmeler...

    takvim.com.tr
    cte açık cezaevi izinleri uzatıldımı son dakika

    Cezaevi izinleri Temmuz'da mı bitiyor? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Pandemi nedeniyle açık cezaevlerinde yer alan mahkumlara izin verilmişti. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgeye göre açık cezaevi izinleri hakkında bilgi verilmişti. Peki; açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte konu hakkında son dakika gelişmeler...

    AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

    Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.

    Kamuoyunda 4'üncü Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle son olarak, açık cezaevinde bulunanlar ile açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazananlara Covid-19 izni verilmesine ilişkin düzenlemenin süresinin uzatılacağı bildirildi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacak.

    31 TEMMUZ'DA SONA ERECEK

    Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 28 Mayıs 2021 tarihinde resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verilmişti:

    "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

        AÇIK CEZAEVİ NEDİR?

        Cezaevinde geçirilen süre suçun ağırlığına göre değişir. Çok ağır suçlarda suçlu ömür boyu hapsedilebilir. Yaşı küçük olan suçluların koyuldukları yerlere ıslahevi denir. Gözetim cezası alanlar da cezaevine koyulmazlar ama belirli bir süreyi özgürlükleri kısıtlanmış olarak geçirirler.

        Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir.

        Bazı cezaevlerinde tutukluların belirli beceriler kazanacağı atölyeler, eğitim olanağı sağlayan kütüphaneler vardır.
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