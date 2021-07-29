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    Hangi aşı daha iyi? Biontech mi Sinovac mı olmalı? İşte Biontech ve Sinovac arasındaki farklar

    Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken tüm illerden vatandaşların en çok merak ettiği soru Hangi aşı daha iyi? Oluyor. Ülkemizde covid 19 salgınına karşı Biontech ve Sinovac olarak iki çeşit aşı sunuluyor ve ikisi arasında kararsız kalanlar özellikleri, etkileri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki Biontech mi Sinovac mı olmalı? İşte Biontech ve Sinovac arasındaki farklar haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Hangi aşı daha iyi?

    Hangi aşı daha iyi? Biontech mi Sinovac mı olmalı? İşte Biontech ve Sinovac arasındaki farklar neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Koronavirüs ile mücadelede son derece önemli olan aşılama konusunda vatandaşların duyarlı olması gerekiyor. Biontech ve Sinovac aşıları arasında kalanlar ve hangisinin daha etkili olduğunu merak edenler için haberimizde bilgiler derledik.

    HANGİ AŞI DAHA İYİ?

    Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ProfProf. DrDr. İsmail Balık, toplumsal bağışıklığın sağlanması için -19 aşılamasında, vatandaşların hangi aşıya erişirse o aşıyı yaptırmasının hayati önem taşıdığını belirterek, "Çünkü, hangi aşı olursa olsun net olarak gösterildi ki aşılar, ağır hastalığı ve ölümleri engelliyor." dedi.

    BIONTECH VE SINOVAC ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

    İnaktif Aşılar
    ●Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.
    ●Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.
    ●Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.
    ●Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.
    ●2-8°C'de saklanabilir.
    ●Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.
    ●Türkiye'de yapılan faz III çalışmasının ara değerlendirme sonuçlarına göre aşının etkinliği %91,25 olarak tespit edilmiştir.
    ●Sinovac aşısı bu sınıfa girmektedir.
    2.Viral Vektör (Adenovirüs) Aşıları
    ●Grip benzeri hastalık yapan bir virüsün (adenovirüs) genetik müdahale sonrası Koronavirüs proteini ile desteklenerek insanda bağışıklık oluşturması amaçlanır.
    ●Bu aşılar; Zika, Chikungunya gibi viral hastalıklara karşı uzun bir süredir faz III aşamasındaydı.
    ●Aşıların içindeki mikroorganizmalar canlı olmakla birlikte, güçsüzleştirildiklerinden dolayı insanlarda hastalık yapamazlar.
    ●Avantajı 2-8°C arasında, yani rutin olarak kullanılan aşı dolaplarında saklanabilmeleridir.
    ●Yeni aşı geliştirme teknolojilerindendir.
    ●Sputnik-V ve Oxford/AstraZeneca aşıları (AZA-1222) bu sınıfa girmektedir.

        MESAJCI RNA (MRNA) AŞILARI

        ●mRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol alır.
        ●Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA'lar tıpkı kendi mRNA'larımız gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarmayı amaçlamaktadır.
        ●Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılarak vücuttan atılırlar.●Bu aşılar 25 yıldır kanser dâhil pek çok hastalığın tedavisine yönelik olarak kişiye özel immunoterapi yöntemleriyle çalışılan teknolojiye benzer şekilde üretilen aşılardır.
        ●Bu aşıların en büyük dezavantajı Biontech/Pfizer aşısının (BNT-162b2) -70°C'de, Moderna aşısının (mRNA-1273) -20°C'de saklanabiliyor olmasıdır.●Biontech/Pfizer, Moderna aşıları bu sınıfa girmektedir.
        * Ülkemizde halen 16 aşıya ilişkin çalışma yürütülmektedir.
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        Haberler Güncel Hangi aşı daha iyi? Biontech mi Sinovac mı olmalı? İşte Biontech ve Sinovac arasındaki farklar…