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    İstanbul'da koronavirüs alarmı

    Covid-19 tedbirsizlikten beslendi. Delta varyantının etkisini artırmasıyla birlikte vaka sayıları da yükselişe geçti. 23 bine yaklaşan vakaların yüzde 87'sinin aşı olmadığı belirtildi.

    Mega alarm

    Covid-19 tedbirsizlikten beslendi. Delta varyantının etkisini artırmasıyla birlikte vaka sayıları da yükselişe geçti. 23 bine yaklaşan vakaların yüzde 87'sinin aşı olmadığı belirtildi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Mega kentte vakaların yüzde 50 oranında arttığını ve 4. dalganın yaklaştığını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranları arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun" diye konuştu.

    AŞISIZLARIN SALGINI

    Public Health England: Aşılar Delta varyantına karşı hastaneye yatışları yüzde 96 engelliyor.
    ABD'de hayatını kaybedenlerin yüzde 99'unun aşısız olduğu açıklandı.
    Fransa'da Başbakan Castex: Vakaların yüzde 96'sı aşı olmamış.
    İtalya'da hayatını kaybedenlerin yüzde 99'unun aşı yaptırmadığı vurgulandı.
    Tüm nüfusunu aşılayan İsrail'de dün can kaybı yaşanmadı.

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