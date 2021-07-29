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    • 29.07.2021 07:17
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    İl içi atama tayin sonuçları açıklanıyor! MEBBİS il içi tayin sonuçları açıklayan iller 2021: Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa...

    İl içi atama tayin sonuçları açıklanan iller hangileri? İl içi atama sonuçları il il açıklanmaya başladı. Binlerce öğretmen il içi atama tayini için müracaat etmişlerdi. Bu bağlamda, Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan açıklamalar takip edilmeye başlandı. Sonuçlar İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden öğrenilebiliyor. Şimdiye kadar il içi atama sonuçlarını açıklayanlar arasında Amasya, Ağrı, Aydın, Bingöl, Hatay gibi iller bulunuyor. Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan açıklamaları haberimizde derledik. İşte MEB il içi tayin sonuçları açıklayan iller listesi!

    takvim.com.tr
    MEBBİS İl içi atama sonuçları açıklayan iller listesi 2021! İl içi atama sonuçları isim listesi: 81 il MEB Müdürlük duyuruları!

    Gündemde yoğun bir şekilde "2021 il içi atama tayin sonuçları açıklanan iller hangileri?" Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Bu bağlamda, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden il içi atama sonuçları hakkında araştırma yapılıyor. Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan son dakika açıklamalar sıkı takibe alındı. Peki, MEBBİS 2021 il içi atama sonuçları belli oldu mu? 2021 il içi atama tayin sonuçları açıklanan iller hangileri? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?

    Sonuçlar İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden açıklanmaya başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden sonuçlara erişebilirsiniz.

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    İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Sonuçlar https://personel.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanacak. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri ise 2 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak.

    İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

    Atama sonuçlarına göre tercih ettği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

    İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    2021 yılına ilişkin öğretmenlerin il dışı atama başvuruları 30 Temmuz - 3 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

        İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME KOŞULLARI NELER?

        1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
        2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
        3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

        ATAMALAR NASIL OLACAK?

        İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü dikkate alınarak belirlenecek.

        İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacakt. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

        ÖĞRETMEN İLİŞİK KESME NASIL YAPILIR?

        Kararnameniz okula gelecek (il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden elden alınabilir.)

        - Ayrıldığınız okul görevden ayrılma yazınızı yazacak.

        - Ayrıldığınız okul 4 adet Personel Nakil Bildirimi düzenleyecek:

        a) Uzman öğretmenseniz personel nakil bildirimine kariyer basamağı olarak işletmeyi unutmayınız.

        b) Personel Nakil Bildirimlerini ayrıldığınız Okul Müdürü, Milli Eğitim Müdürlüğünden bir yetkili ve Mal Müdürlüğünden bir yetkili imzalayıp mühürleyecek.

        c) Personel Nakil Bildirimlerinden birer nüsha ayrıldığınız okul müdürlüğüne, Milli Eğitim Müdürlüğüne, Mal Müdürlüğüne ve göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim edilecek.

        Ayrıldığınız okul müdürü isterse şahsi dosyanızı bir üst yazıyla birlikte imza karşılığı, göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim etmek üzere size teslim edebilir. Ya da 15 gün içinde göreve başlayacağınız okula iadeli taahhütlü göndermek zorundadır, göreve başlayacağınız okulun Şahsi Dosya İsteme Yazısı yazması şart değildir.

        Yolluklarınızı ayrıldığınız okuldan almayı tercih edin. Bildiğim kadarıyla ve değişmediyse, yolluğunuzu ayrıldığınız okuldan alırsanız hemen ödeme yapılıyormuş, göreve başlayacağınız okuldan almak isterseniz ödeneği farklı olduğundan ödenek istenmesi gerekiyormuş ve gecikme yaşanabiliyormuş.

        - Ayrıldığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap çıkışınızı yaptırınız.

        - Yeni okulunuzdan maaş hesabı için bilgi alarak ilgili şubeden hesap açma işlemlerini yaptırın.

        - Personel Nakil Bildiriminin bir nüshası ve size teslim edildiyse şahsi dosyanızla birlikte yeni okulunuzda görevinize başlayın.

        - Göreve başladığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap girişinizi yaptırmayı unutmayınız.
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        Haberler Güncel İl içi atama tayin sonuçları açıklanıyor! MEBBİS il içi tayin sonuçları açıklayan iller 2021: Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa...