İl içi atama tayin sonuçları açıklanıyor! MEBBİS il içi tayin sonuçları açıklayan iller 2021: Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa...

Gündemde yoğun bir şekilde "2021 il içi atama tayin sonuçları açıklanan iller hangileri?" Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Bu bağlamda, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden il içi atama sonuçları hakkında araştırma yapılıyor. Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan son dakika açıklamalar sıkı takibe alındı. Peki, MEBBİS 2021 il içi atama sonuçları belli oldu mu? 2021 il içi atama tayin sonuçları açıklanan iller hangileri? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?
Sonuçlar İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden açıklanmaya başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden sonuçlara erişebilirsiniz.
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sonuçlar https://personel.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanacak. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri ise 2 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak.
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Atama sonuçlarına göre tercih ettği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.
İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021 yılına ilişkin öğretmenlerin il dışı atama başvuruları 30 Temmuz - 3 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.