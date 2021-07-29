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    Eber Gölü kurudu

    Kuralık, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de tehdit etti. Yürek yakan görüntü bu kez Afyonkarahisar'ın Çay İlçesi'nde bulunan Eber Gölü'nden geldi.

    Bu felaketi gölün

    Kuralık, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de tehdit etti. Yürek yakan görüntü bu kez Afyonkarahisar'ın Çay İlçesi'nde bulunan Eber Gölü'nden geldi.

    Tektonik kökenli son buzul çağından kalma göl, kuraklığa yenildi. Göldeki kuruyan alan, yüzde 80'e yükseldi. Su derinliği ise 24 metreden 1 metreye indi! Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, "Göle ihanet ettik. Hiç bitmez, tükenmez sandık. Fasulye, domates, biber ve meyve için su bulamaz hale geldik. Kurbağa sesine hasret kaldık. Kurbağalar yok olunca sivrilerden ışık yakamaz olduk" dedi.

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