Cuma mesajları sözleri 30 Temmuz! Güzel, anlamlı, dualı Cuma mesajları resimli sözleri…

30 Temmuz Cuma mesajları sözleri! Birbirinden güzel, anlamlı, dualı Cuma mesajları ve resimli sözlerini sizler için derledik. Cuma günleri sosyal medyada veya WhatsApp aracılığıyla gönderilen mesajlar büyük ilgi görüyor. Sevdiklerinize, dostlarınıza, arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz birbirinden güzel Cuma mesajları sözleri haberimizde yer alıyor. Güzel, anlamlı, dualı 30 Temmuz Cuma mesajları takvim.com.tr sayfalarında.

CUMA MESAJLARI SÖZLERİ 30 TEMMUZ!

Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez (Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.

Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur.

Ettiğiniz her dua derdinize deva, sağlığınıza şifa, gözünüze nur, gönlünüze huzur, Ailenize ve sevdiklerinize huzur getirsin. Hayırlı cumalar…

Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. Hayırlı cumalar.