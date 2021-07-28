Terör örgütü PKK'dan kaçan kadın teröristten kan donduran itiraflar: Hamile kalanlar kürtaja zorlanıyor!

Terör örgütü üyesi Kendal kod adlı terörist, PKK'nın kadın yapılanması 'YJA Star' sözde askeri konsey üyesi Çiçek Dideri adlı teröristin kendisinden küçük yaşta bir teröristle ilişki yaşadığını ve hamile kaldığını, Suriye'de bulunan Hebat Hastanesi'nde kürtaja zorlandığı bilgisini verdi. Yaşanan olayın örgüt üyelerinden gizlenmesi için operasyonun gece yarısı yapıldığını anlatan Kendal, kadın teröristin kısa bir süre sonra da Kuzey Irak'a gönderildiğini söyledi.
ZORLA ALINAN KADIN TERÖRİSTLERİN BEBEKLERİ ÖRGÜT İDEOLOJİSİYLE YETİŞTİRİLİYOR
Terörist kadınların doğumdan hemen sonra kendilerinden zorla alınan bebeklerinin Mahmur Kampında kalan terör örgütü üyesi ailelere verilerek, örgüt ideolojisiyle büyütüldüğünü de söyleyen Kendal kod adlı terörist, bu çocuklarını belirli bir yaşa geldikten sonra silah kullanmak, bomba yapmak gibi eğitimler aldığını ve terör örgütü üyesi olarak kadrolara katıldığını söyledi.
ÖLEN TERÖRİSTLERİN AİLELERİ İSTİSMAR EDİLİYOR
Terör örgütünün yine son dönemde Suriye'deki çatışmalarda ölen teröristlerin ailelerine saygı gösterilmediğini hatta cinsel istismara maruz kaldığını söyleyen Kendal, bu olayların bir çok teröristi örgütten kaçmaya yönelttiğini anlattı.