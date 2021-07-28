Terör örgütü PKK'dan kaçan kadın teröristten kan donduran itiraflar: Hamile kalanlar kürtaja zorlanıyor!

ZORLA ALINAN KADIN TERÖRİSTLERİN BEBEKLERİ ÖRGÜT İDEOLOJİSİYLE YETİŞTİRİLİYOR

Terörist kadınların doğumdan hemen sonra kendilerinden zorla alınan bebeklerinin Mahmur Kampında kalan terör örgütü üyesi ailelere verilerek, örgüt ideolojisiyle büyütüldüğünü de söyleyen Kendal kod adlı terörist, bu çocuklarını belirli bir yaşa geldikten sonra silah kullanmak, bomba yapmak gibi eğitimler aldığını ve terör örgütü üyesi olarak kadrolara katıldığını söyledi.