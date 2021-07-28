CHP’li Ömer Fethi Gürer ve yandaş medyanın "HGS haczi" yalanı görüntülerle ifşa oldu





YALANIN BÖYLESİ!

Göz göre göre yalan söyleyen CHP'li Gürer, "Bu yoldan geçmeyen aracın parasını bizim cebimizden devlet ödüyor. Ama icra konusunda şirket çok hızlı çalışmış, HGS'si olan aracım için ne yazık ki bize bu haciz için icra kağıdını göndermiş. Ödememizi yapıyoruz, yasal yollardan da hakkımızı arayacağız." ifadeleriyle HGS'si olan aracına haksız yere işlem yapıldığını iddia etti.