CHP’li Ömer Fethi Gürer ve yandaş medyanın "HGS haczi" yalanı görüntülerle ifşa oldu

FOX, Sözcü, Cumhuriyet, TELE 1 gibi yandaş medya organları, "CHP milletvekili Fethi Gürer hakkında, aracında HGS olmasına rağmen Ankara-Niğde Otoyolu'ndan kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle icra takibi başlatıldı." şeklinde bir haberle algı operasyonuna soyundu.
YALANIN BÖYLESİ!
Göz göre göre yalan söyleyen CHP'li Gürer, "Bu yoldan geçmeyen aracın parasını bizim cebimizden devlet ödüyor. Ama icra konusunda şirket çok hızlı çalışmış, HGS'si olan aracım için ne yazık ki bize bu haciz için icra kağıdını göndermiş. Ödememizi yapıyoruz, yasal yollardan da hakkımızı arayacağız." ifadeleriyle HGS'si olan aracına haksız yere işlem yapıldığını iddia etti.
1. YALAN: BARİYER AÇILDI NORMAL ŞEKİLDE GEÇTİM
Gürer, "Aracımda HGS olduğu için doğrudan bariyer açıldı, geçtim gittim" dedi. Görüntülerde ise bakiyesinin yetersiz olduğu için bariyerin açılmadığı ve CHP'li vekilin gişe görevlisiyle işlem yaptığı görülüyor. Yani CHP'li vekil, olan bitenden gayet haberdar!