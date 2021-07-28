Antalya Manavgat yangın son dakika! Antalya yangını son durum nedir? Antalya yangın söndürüldü mü?

Antalya Manavgat yangın son dakika! Antalya yangını son durum nedir? Antalya'da 4 farklı noktada meydana gelen ve Manavgat'ı etkisi altına alan yangınla mücadele devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Manavgat'taki yangın ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli; "Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.05'te farklı noktalarda yangın başladı. İlk yangın haberi kırsal Yeniköy Mahallesi'nden geldi. Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Yeniköy, Evrenseki ve Kalemler mahalleleri boşaltıldı. 53 kişi dumandan etkilendi." ifadelerini kullandı. Antalya yangını son durumla ilgili detaylı bilgiler!
ANTALYA MANAVGAT YANGINI SON DAKİKA!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, devletin ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla Manavgat'taki yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangına ilişkin açıklamada bulundu. Oktay, "Manavgat'ta meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Dualarımız Manavgat ve yangınla mücadele eden kahraman ekiplerimiz için" dedi.
ETKİLENEN VATANDAŞLAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen 51 kişinin tedavi amaçlı hastanelere geldiğini bildirdi.
Hülür, AA muhabirine, Manavgat'ta çıkan orman yangınlarından etkilenen kişilerin tedavisinin sağlandığını ifade etti.
Yangından etkilenenlerin hastanelere başvurduğunu anlatan Hülür, "Manavgat'taki yangınlardan etkilenen 51 kişi tedavi amaçlı hastanelere geldi. 47'sinin durumu hafif, oksijen tedavisi alıp taburcu edilecek. Vatandaşlardan birinin yüzde 30 yanığı birinin ise ayağında kırık var. Şu an hiçbirinin hayati tehlikesi yok." dedi.
Hülür, yanıkları olan bir kişiyi Antalya'ya sevk edeceklerini kaydetti.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.