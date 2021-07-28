Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.07.2021 17:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.07.2021 17:53
    ABONE OL

    Antalya Manavgat yangın son dakika! Antalya yangını son durum nedir? Antalya yangın söndürüldü mü?

    Antalya Manavgat yangın son dakika gelişmesi! Antalya yangını son durum nedir? Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan büyük orman yangınına müdahale devam ediyor. Antalya’da 4 ayrı noktada çıkan yangın şehre ulaşırken, şu ana kadar 53 kişinin dumandan etkilendiği belirtildi. Yangına 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisiyle müdahale ediliyor. İlk belirlemelere göre yangında can kaybı olmadığı öğrenildi. Antalya Manavgat yangın son dakika gelişmesi!

    takvim.com.tr
    Antalya Manavgat yangın son dakika! Antalya yangını son durum nedir? Antalya yangın söndürüldü mü?

    Antalya Manavgat yangın son dakika! Antalya yangını son durum nedir? Antalya'da 4 farklı noktada meydana gelen ve Manavgat'ı etkisi altına alan yangınla mücadele devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Manavgat'taki yangın ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli; "Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.05'te farklı noktalarda yangın başladı. İlk yangın haberi kırsal Yeniköy Mahallesi'nden geldi. Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Yeniköy, Evrenseki ve Kalemler mahalleleri boşaltıldı. 53 kişi dumandan etkilendi." ifadelerini kullandı. Antalya yangını son durumla ilgili detaylı bilgiler!

    ANTALYA MANAVGAT YANGINI SON DAKİKA!

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, devletin ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla Manavgat'taki yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangına ilişkin açıklamada bulundu. Oktay, "Manavgat'ta meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Dualarımız Manavgat ve yangınla mücadele eden kahraman ekiplerimiz için" dedi.

    ETKİLENEN VATANDAŞLAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen 51 kişinin tedavi amaçlı hastanelere geldiğini bildirdi.

    Hülür, AA muhabirine, Manavgat'ta çıkan orman yangınlarından etkilenen kişilerin tedavisinin sağlandığını ifade etti.

    Yangından etkilenenlerin hastanelere başvurduğunu anlatan Hülür, "Manavgat'taki yangınlardan etkilenen 51 kişi tedavi amaçlı hastanelere geldi. 47'sinin durumu hafif, oksijen tedavisi alıp taburcu edilecek. Vatandaşlardan birinin yüzde 30 yanığı birinin ise ayağında kırık var. Şu an hiçbirinin hayati tehlikesi yok." dedi.

    Hülür, yanıkları olan bir kişiyi Antalya'ya sevk edeceklerini kaydetti.

    Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        4 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI

        Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınını incelemek üzere helikopterle Antalya'nın Manavgat ilçesine geldi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin karşıladığı Bakan Pakdemirli, yangın komuta merkezinde brifing alacak.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangını dolayısıyla bölgede incelemelerde bulunmak üzere hareket etti. Bakan Ersoy, saat 19.00 sıralarında Antalya'da olacak.

        Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:

        "Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.05'te farklı noktalarda yangın başladı. İlk yangın haberi kırsal Yeniköy Mahallesi'nden geldi. Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Yeniköy, Evrenseki ve Kalemler mahalleleri boşaltıldı. 53 kişi dumandan etkilendi.

        (Kundaklama iddiası) İşimiz şu an yangınla mücadele etmek. İncelemeler sürüyor. Gereken açıklama yapılır.

        Adli ve kolluk soruşturma sürüyor. Sebepler sonra çıkabiliyor. Hatay'daki yangının nedeni ve failleri bir yıl sonra belli oldu.

        (Manavgat'taki orman yangını) Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda. Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır."

        Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli yangında can kaybı olmadığını açıkladı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emekli olmak isteyenler bu fırsat kaçmaz!
        Haberler Güncel Antalya Manavgat yangın son dakika! Antalya yangını son durum nedir? Antalya yangın söndürüldü mü?