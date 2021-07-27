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    • 27.07.2021 12:11
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    • 27.07.2021 12:11
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    SON DAKİKA! Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye ağır darbe

    Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye ağır darbe

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Nerede olurlarsa olsunlar Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist, saldırıyı gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz sürecek" denildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye ağır darbe